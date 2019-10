Kraftig tyfon treffer Japan lørdag

Det ventes kraftig vind og massive nedbørsmengder i helgen. Det er en måned siden forrige kraftige tyfon, Faxai, feide over Japan og medførte store skader i Tokyo-området, med problemer i kollektivtransport og strømtilførsel i flere dager.

To VM-kamper i rugby lørdag er avlyst inntil videre. Tyfonen kan også få følger Forden japanske formel-1 -runden i Suzuka denne uken. Kvalifiseringen er foreløpig flyttet fra lørdag til søndag. All aktivitet i Suzuka er avlyst.

Mer enn 1.100 flyavganger lørdag er innstilt og Tokyo-baserte Aviation Wire rapporterer at stormen er ventet å treffe land øst i Japan.

Høyhastighetstog i Tokyo-området, inkludert lyntoget, ventes å bli innstilt lørdag.

Klokken 9 lokal tid fredag lå Hagibis om lag 410 kilometer vest for øya Chichi Jima og beveget seg nord-nordvest med en fart på 25 kilometer i timen. Maksimal vedvarende vindstyrke var da 50 meter per sekund, som så vidt tilsvarer en orkan styrkegrad 3, med vindkast på over 70 meter per sekund.

Tyfonen Faxai etterlot seg én person død og minst 130 skadede. I prefekturet Chiba var flere tusen husholdninger uten strøm og vanntilførsel i to uker.