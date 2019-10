Forretningskvinne nekter for å ha fått fordeler av Boris Johnson

I forrige måned ble det kjent at britisk politi undersøker om relasjonen mellom Arcuri og den britiske statsministeren må etterforskes.

Bakgrunnen for saken er at Arcuri blant annet skal ha mottatt offentlige midler i støtte samtidig som hun og Johnson var venner – og Johnson var Londons ordfører.

Avisa Sunday Times har også antydet at Johnson og Arcuri hadde et seksuelt forhold. I et intervju med TV-stasjonen ITV mandag ville Arcuri verken bekrefte eller av avkrefte dette.

– Hva slags privatliv vi hadde eller ikke hadde, er virkelig ikke noe andre har noe med, sa den amerikanske forretningskvinnen.

Hun understreket samtidig at Johnson aldri noen gang har gitt henne økonomiske fordeler.

Arcuri mener mediene har objektivert henne og fokusert på at hun tidligere har drevet med pole dancing. I intervjuet med ITV fortalte hun at Johnson besøkte henne i leiligheten hennes i London mellom fem og ti ganger – og at ordføreren ba henne vise ham litt pole dancing.

Om Johnson fikk ønsket oppfylt, ønsket Arcuri ikke å si noe om. Hun forklarte at vennskapet med Johnson var basert på en felles interesse for klassisk litteratur.