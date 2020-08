Shoppet mye i koronatiden? I Japan har de snart sluppet opp for kredittkortnumre.

Korona-pandemien og en kampanje for kontantfri handel skaper krøll for japanske kredittkortselskaper.

Internasjonale kredittkort har 16 sifre. De seks første representerer blant annet land og kortmerke. De resterende ti sifrene viser kontonummer og kortholderens medlemskap. Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Nå nettopp

Har hjemmekontor, nedstengning og ørkesløs nettsurfing gjort at du handler mer på nettet? Har du kanskje fått et ekstra kort i koronaperioden?

Vel, i så fall er du trolig i godt selskap. I Japan har i alle fall kredittkortselskapene nå utstedt så mange kredittkort at de snart har sluppet opp for brukbare kortnumre, ifølge den japanske avisen Mainichi

Kredittkortbruken i Japan har steget i det første korona-halvåret, melder The Guardian. I fjor ble det utstedt 283 millioner kredittkort i landet. Normalt stiger dette tallet med rundt 2 prosent hvert år, ifølge Japan Consumer Credit Association.

Nå tror de økningen vil føre til mangel på gyldige sifferkombinasjoner å sette på de nye kortene.

Fakta Japan Keiserdømme i Øst-Asia med Tokyo som hovedstad. Består av omtrent 6850 øyer. Offisielt navn: Nippon-koku – solens opprinnelsesland. Omtrent 126 millioner innbyggere. Verdens tredje største økonomi. Kilde: Store norske leksikon/Wikipedia Vis mer

Statsministerens mål: øke kontantfri handel

Den økte kredittkortbruken er også et resultat av en kampanje som den japanske regjeringen har satt i gang for å øke den kontantfrie handelen. Japans statsminsiter Shinzo Abe har som mål at 40 prosent av transaksjonene skal være kontantfri innen 2025.

Til slutt håper han å lande på 80 prosent kontantfri handel. For å få til dette innførte regjeringen i oktober i fjor et poengsystem for kunder som handlet kontantfritt. Dette økte kortbruken blant japanere.

I fjor brukte 84 prosent av japanske husholdninger sedler og mynter for småinnkjøp, ifølge en undersøkelse som The Guardian viser til. Både Kina og Sør-Korea handler oftere kontantfritt.

Japans statsminsiter Shinzo Abe drømmer om at 40 % av transaksjonene skal være kontantfri innen 2025, og har satt i gang et poengsystem for å øke bruken. Eugene Hoshiko / Pool AP

Vurderer å bruke gamle kortnumre

Det er sifferkombinasjoner fra kredittkortets syvende siffer og dem som kommer etter, som det nå skorter på i Japan.

Internasjonale kredittkort som Visa og Mastercard har 16 sifre. De seks første sifrene representerer blant annet land og kortmerke. De resterende ti sifrene viser informasjon som kontonummer og kortholderens medlemskap.

En av løsningene er å ta i bruk kortnumre fra utgåtte kort som ikke lenger er i bruk. Men dette er mange skeptiske til, fordi man risikerer svindel.

Den mest trolige løsningen er et ekstra nummer. Det blir i så fall dyrt.

Kostnadene ved å endre kortsystemet og å sørge for at forfalskning ikke blir mulig, er estimert til mellom 10 og 100 milliarder yen (ca. 848 millioner kroner til 8,48 milliarder kroner).

Det er bransjen lite lysten på, men en kilde i kredittkortbransjen som avisen Mainichi har snakkket med, er overbevist:

– Å øke antall sifre er den eneste måten å håndtere problemet på.

