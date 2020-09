Kameraten ble symbolet på Italias nye koronabølge. Nå er Berlusconi selv på sykehus.

Italias tidligere statsminister Silvio Berlusconi (83) er på sykehus med covid-19 og dobbeltsidig lungebetennelse.

Silvio Berlusconi, Italias tidligere statsminister, er innlagt på sykehus med covid-19. Forretningsmannen og Berlusconi-vennen Flavio Briatore (i midten med hvitt hår) testet positivt for koronaviruset i august. Antonio Calanni, AP/NTB scanpix

4. sep. 2020 11:45 Sist oppdatert nå nettopp

Silvio Berlusconi, Italias mest dominerende og kontroversielle politiske figur gjennom nesten 30 år, er innlagt på San Rafaelle-sykehuset i Milano.

Berlusconi er nå medlem av Europaparlamentet og bekreftet onsdag at han hadde testet positivt for koronaviruset. Til tross for at han på grunn av alderen tilhører en risikogruppe, har han forsøkt å fremstille sykdommen som mindre alvorlig.

Da partiet hans, Forza Italia, fredag bekreftet at han var innlagt på sykehus, understreket de at innleggelsen var gjort for sikkerhets skyld. Torsdag opplyste han at han ikke lenger hadde symptomer. Men like før midnatt skal tilstanden hans ha forverret seg noe, og han ble sendt til sykehuset. Han gikk selv inn på sykehuset og så ut til å ha noe som lignet på influensasymptomer, skriver La Repubblica.

Fredag formiddag meldte det italienske nyhetsbyrået ANSA at Berlusconi har dobbeltsidig lungebetennelse. Sykdommen er i et tidlig stadium.

Det er velkjent at covid-19, sykdommen som utløses av koronaviruset, kan ha et lumskt forløp, der pasienten etter noe sykdom viser tegn på bedring, før enda mer alvorlig symptomer kan dukke opp.

Fakta Silvio Berlusconi Berlusconi startet sin karriere som forretningsmann i bygningsbransjen på 60-tallet. Fra 70-tallet slo han seg opp som TV-mogul og ble svært rik. I 1994 var han den første til å bli valgt til Italias statsminister uten noen foregående politisk karriere. Han var statsminister gjennom tre perioder, 1994–95, 2001–06 og 2008–11. I 2013 ble han dømt for skattesvik, men unngikk soning i fengsel. I 2019 ble han valgt til medlem i Europaparlamentet. Vis mer

Les også Italia gikk fra verst til best på koronaen. Så dro de på ferie.

Silvio Berlusconi ble i 2019 igjen valgt til et politisk verv, denne gangen til Europaparlamentet. Alessandro Di Marco, AP/NTB scanpix

«Miniklynge» med smitte på Berlusconis feriested

At Berlusconi nå tester positivt, er ingen overraskelse. To av barna og kjæresten hans, den 53 år yngre Forza Italia-politikeren Marta Fascina, har nylig testet positivt. La Repubblica omtaler Berlusconis enorme feriested Villa Certosa på Sardinia som en miniklynge med koronasmitte.

Berlusconi ble dessuten i august avbildet på Sardinia sammen med vennen og forretningsmannen Flavio Briatore (70), som også ble innlagt på San Rafaelle-sykehuset med covid-19.

Briatore er i Italia blitt sett på som symbolet på Italias nye smitteoppsving etter at 60 av 150 ansatte på hans nattklubb Billionaire på Sardinia testet positivt for koronaviruset. Myndighetene har måttet drive smittesporing blant tusenvis av nattklubbgjester etter utbruddet.

Briatores positive koronatest kom særdeles ubeleilig, siden han tidligere hadde kritisert lokale myndigheter for å vedta koronatiltak som ifølge ham ødela for det lokale næringslivet.

Nattklubbeieren Flavio Briatore forlot San Raffaele-sykehuset i Milano den 29. august. Han hadde da vært innlagt på sykehuset med covid-19. Claudio Furlan, LaPresse/AP/NTB scanpix

Fra verst til best til ferieslapphet

Italia hadde i vår et av verdens mest alvorlige utbrudd av koronasmitte, med over 30.000 dødsfall, men så i juni ut til å ha klart å slå smitten ned. Mens resten av Europa så økende smitte i juli, beholdt Italia lave smittetall.

Men det skulle ikke vare. I august dro italienerne på ferie, og mange hadde tilsynelatende glemt grunnleggende smittevern. På øya Sardinia hadde man inntil da hatt minimalt med smitte, men nå knyttes et nytt stort smitteutbrudd til utsvevende natteliv på øyas nattklubber.

Italia har nå 27,8 nye smittetilfeller pr. 100.000 innbyggere de siste 14 dagene og er rødt på det norske europakartet.

Flavio Briatore er også kjent for forhold til unge vakre kvinner, deriblant supermodellen Naomi Campbell i 1999. Alex Trovati, AP/NTB scanpix

Det hjelper ikke at Briatore fra før hadde et litt frynsete rykte. Han ble dømt for bedrageri to ganger på 80-tallet, men unngikk å bli fengslet. Han var gjennom mange år en suksessrik direktør i Formel 1-sirkuset, men endeliket ble svært kontroversielt. Han ble kastet ut etter mistanke om at han i 2008 beordret en av teamets sjåfører til å kræsje med vilje.

Berlusconi har også hatt flere sammenstøt med domstolene. Han ble dømt til syv års fengsel for å ha kjøpt sex av en 17-åring under hans beryktede Bunga Bunga-fester. Dommen ble forkastet etter en anke.

I 2013 ble han dømt til fire års fengsel for skattesvik og ilagt forbud mot politisk virksomhet i to år. Senere vedtok Senatet at han ikke kunne ha politiske verv de neste seks årene. Fordi han var over 70 år, sonet han ikke i fengsel, men måtte i stedet gjøre samfunnstjeneste. I 2019 ble han valgt til Europaparlamentet.