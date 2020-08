Portland-ordfører anklager Trump for å stå bak hatet

Ordkrigen mellom republikanere og demokrater tilspisser seg kraftig. Begge sider anklager hverandre for å være skyld i en tiltagende voldsspiral.

Portland-ordfører Ted Wheeler går til kraftig angrep på president Donald Trump. Sean Meagher, The Oregonian/AP/NTB scanpix

NTB-AP-TT

31. aug. 2020 06:59 Sist oppdatert nå nettopp

Den demokratiske ordføreren i Portland i delstaten Oregon anklaget søndag president Donald Trump for å ha «skapt hatet» som lørdag førte til at en demonstrant ble skutt og drept.

– Lurer du virkelig på herr president, hvorfor man for første gang på tiår ser slik vold i USA, sa ordfører Ted Wheeler på en pressekonferanse ifølge CNN. – Det er du som har skapt hatet og splittelsen.

Demonstranter har samlet seg i Portland 90 dager i strekk og vært i gjentatte sammenstøt med politiet etter at George Floyd, en svart mann, døde under en pågripelse. Sammenstøtene fikk ny styrke etter at Jacob Blake, en annen svart mann, ble skutt i ryggen og skadet av politiet i Wisconsin.

Lørdag toppet protestene i Portland seg med at en mann ble drept i sammenstøt mellom tilhengere og motstandere av Trump. I etterkant har ordkrigen mellom amerikanske politikere tilspisset seg kraftig.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden mener president Donald Trump oppfordrer til voldsbruk i USA. Andrew Harnik / AP / NTB scanpix

Trump skylder på demokratene

Trump tvitret og retvitret søndag en rekke meldinger om at Demokratene er svake i håndteringen av voldelig kriminalitet og at byer som styres av partiet, er herjet av kaos og utenfor all kontroll.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden går til motangrep.

– Hva tror presidenten kommer til å skje når han fortsetter å blåse liv i de hatefulle og polariserende flammene i samfunnet vårt, og bruker skremselspolitikk for å piske opp støttespillerne sine? Han er hensynsløs og oppfordrer til vold, svarer Biden i en uttalelse.

Flere framtredende demokrater, deriblant Chuck Schumer , som er mindretallsleder i Senatet, og Portland-ordfører Ted Wheeler, stemmer i.

Republikanerne nekter for at Trump forsøker å forverre uroen med den skarpe retorikken og argumenterer for at han kun vil gjeninnføre ro og orden. De anklager videre demokratiske ordførere og guvernører for å ha mistet kontrollen over byer som har blitt herjet av demonstrasjoner, sammenstøt og hærverk. Senest fredag omtalte Trump demonstrantene som anarkister og plyndrere.

– Joe Biden har vært passiv i flere måneder og vegret seg for å fordømme vold og kaos fra sine allierte i demokratstyrte byer, tvitret Jason Miller fra Trump-kampanjen søndag.