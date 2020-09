Minst elleve personer døde etter gasseksplosjon i Bangladesh

Minst elleve personer er døde etter at en gassrørledning nær en moské i Bangladesh eksploderte under fredagsbønnen.

En person får behandling av leger etter gasseksplosjonen. Abdul Goni, AP / NTB scanpix

Moskeen ligger i distriktet Narayanganj, rundt 25 kilometer sør for hovedstaden Dhaka. 37 av de 40 som ble alvorlig skadd, ble sendt til et sykehus med spesialister på brannskader. I løpet av natten hadde ti av dem mistet livet. En sju år gammel gutt døde bare timer etter at han ankom sykehuset.

Eksplosjonen skjedde fredag kveld idet de frammøtte i moskeen var i ferd med å avslutte bønnen. Det var et gassrør under bakken nær moskeen som eksploderte, opplyser politisjef Zayedul Alam.

