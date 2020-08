Trumps tidigere rådgiver Steve Bannon pågrepet i New York, anklaget for bedrageri

Amerikanske myndigheter sier Steve Bannon, president Donald Trumps tidligere rådgiver, er pågrepet i forbindelse med pengeinnsamling via nettet.

Steve Bannon besøkte Norge i fjor vår. Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

20. aug. 2020 15:50 Sist oppdatert nå nettopp

Den tidligere politiske sjefstrategen i Det hvite hus er siktet for bedrageri overfor giverne, ifølge rettspapirer fra en føderal domstol i New York.

Bannon er siktet for å ha underslått penger fra innsamlingsaksjonen «We Build The Wall» (Vi bygger muren).

– Hundretusenvis av givere bedratt

Saken gjelder over 25 millioner dollar - 220 millioner kroner - som ble samlet inn. Formålet ble altså sagt å være byggingen av en grensemur mot Mexico. Bannon er siktet i saken sammen med tre andre personer.

Ifølge anklagen ble hundretusener av givere bedratt, sier en føderal statsadvokat i en uttalelse.

En talsperson for Bannon har foreløpig ikke svart på en forespørsel fra nyhetsbyrået AP om en kommentar til pågripelsen.

Fremstilles for dommer

Det er Audrey Strauss, fungerende statsadvokat knyttet til New York, og Philip R. Bartlett, tilknyttet USAs postinspeksjonstjeneste (USPIS), som i en pressemelding kunngjør at fire personer, blant dem Stephen (Steve) Bannon, er siktet for grovt bedrageri.

De har sittet i ledelsen for innsamlingen av penger til bygging av muren mot Mexico, kjent som «We Build the Wall»-kampanjen. Det er altså samlet inn mer enn 220 millioner norske kroner.

De siktede ble arrestert torsdag morgen. De fremstilles for en forhørsdommer på ulike steder, Bannon i New York.

Ansvarlig for behandlingen videre blir den føderale dommeren Analisa Torres i New York.

Bedrageriet går ifølge Strauss ut på at de siktede har gitt inntrykk av at alle pengene som ble samlet inn, skulle gå til bygging av mur.

Statsadvokaten sier at giverne gjentatte ganger er blitt forsikret at Brian Kolfage, ansikt utad for innsamlingskampanjen, ikke selv skulle motta én cent. Nå er det imidlertid dokumentert at millioner av kroner har havnet i Kolfages lommer, som ifølge Strauss er brukt til å finansiere en overdådig livsstil. Pengene ble blant annet benyttet til oppussing av hus, til kjøp av båt, til smykker og til plastisk kirurgi.

– Saken bør tjene som advarsel

Ifølge inspektør Philip R. Bartlett har de siktede produsert en rekke falske fakturaer, for å dekke over bedrageriet og hvitvaske donasjoner.

– Denne saken bør tjene som en advarsel til andre som måtte vurdere å begå bedrageri. Ingen er hevet over loven, ikke en gang en funksjonshemmet krigsveteran, uttaler han.

Krigsveteranen han sikter til, er Brian Kolfage.

Kolfage skal ifølge pressemeldingen alene ha brukt over 35 millioner kroner. Bannon skal ha mottatt ti millioner kroner gjennom en personlig stiftelse. Det er ikke gjort klart i detalj i rettspapirene hvilke personlige utgifter Bannon har fått dekket.

