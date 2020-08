En eksklusiv golf-middag, halvsannheter og et stort ego. Slik mistet britene sin viktigste mann i Brussel.

BRUSSEL (Aftenposten): Det ble et brutalt fall for en av EU-kommisjonens mest fargerike og hardtslående kommissærer. Irske Phil Hogan, også kalt «Big Phil», falt for eget grep.

Irske Phil Hogan valgte onsdag å trekke seg som EUs handelskommissær. Da hadde han blitt presset fra skanse til skanse i flere dager. Til slutt ble «golf-gate» hans politiske bane. Yves Herman/ Reuters/ NTB scanpix

Onsdag kveld valgte Phil Hogan å trekke seg som EUs handelskommissær. Da hadde han blitt presset fra skanse til skanse. Både fra regjeringen i Dublin og deretter fra arbeidsgiveren i Brussel.

Hadde han ikke selv kastet kortene, ville trolig hans sjef, EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, gjort jobben.

Phil Hogan var en av tungvekterne i hennes team. Han var ansvarlig for EUs vanskelige handelsavtaler med USA og Kina. Han har også spilt en aktiv rolle i brexit-forhandlingene. Selv om det formelt er Michel Barnier som leder brexit-forhandlingene, blir Hogan ofte omtalt som «den viktigste mannen i kulissene».

Mannen britene forsto

For mens britene forlengst har plassert Barnier i kategorien «arrogant franskmann», var irske Hogan en som forsto britene. Han var aldri tilhenger av brexit, og han er enda mindre fan av Boris Johnson. Men han vil britene det beste. Han var arkitekten og garantisten for at grensen mellom Nord-Irland og Irland forble åpen under skilsmisseforhandlingene.

Formelt er det EUs sjefforhandler, franskmannen Michel Barnier, som leder forhandlingene med brexit. Men i kulissene har irske Phil Hogan spilt rollen som en megler og strategisk mellommann mellom britene og EU. Virginia Mayo / AP /NTB scanpix

Og når britene under siste forhandlingsrunde i Brussel avsluttet med en arbeidsmiddag, satt Hogan til bords. Til tross for at han formelt ikke var en del av forhandlingsteamet.

Men nå var det en annet middag som ble helt skjebnevanger for Phil Hogan.

#Golf-gate ble hans bane

I begynnelsen av august fløy Phil Hogan tilbake fra Brussel til Dublin for å delta på en middag for den politiske fiffen i Irland. Middagen fant sted på en av de mest kjente golfklubbene i Irland.

Hogan er en lidenskapelig golfer, eier klubber og fått en golfklubb oppkalt etter seg.

Middagen på Oireachtas Golf Society - det irske parlamentets golfklubb - i Clifen hadde 82 deltagere og fant sted dagen etter at den irske regjeringen hadde innført nye og strengere smittevernregler, deriblant forbud mot fester på hotellrestauranter.

Fakta Phil Hogan (60) Irsk politiker. Mangeårig parlamentariker for sentrumhøyrepartiet Fine Gael. Miljøvernminister fra 2011–2015. Flyttet til Brussel og var landbrukskommissær fra 2014–19. Handelskommissær fra 2019. Trakk seg fra stillingen onsdag. Vis mer

Den irske politikeren og golfentusiasten Phil Hogan har også fått en bro oppkalt etter seg på Augusta National golf klubb i Irland. Rob Carr / AP

Men det var bare tabbe nummer én:

Reisedokumentene hans viser at han ikke har isolert seg i 14 dager, slik regelen er for personer som ankommer fra utlandet. Han skal ha reist mellom sitt hus og golfklubben. Han skal ha blitt observert i restauranten, baren og biblioteket.

Han skal ha spilt golf med tidligere statsminister i Irland, Leo Varadkar.

Til sitt forsvar forklarte Hogan at han hadde testet negativt på en covid-19 test etter ankomst. Men det fritar ingen for karantene.

Deretter skal han også på sin mini-tripp rundt i området ha blitt stoppet av politiet for å ha snakket i mobiltelefonen. Hvilket også er forbudt i Irland.

– Jeg gjentar min dyptfølte unnskyldning til det irske folket for feilene jeg gjorde under mitt besøk, sier Hogan, som understreker at EU-kommisjonen vil fortsette å støtte alle EUs medlemsland i kampen mot pandemien.

Irland ble for lite for ham

Phil Hogans fall har vært brutalt. Han har aldri vært en elsket politiker, men likevel høyt respektert. I Irland er han kjent som «Big Phil», ikke bare på grunn av høyden. Mannen er 1,90 meter på strømplelsten. Han har alltid vært en hardtslående slugger og skaffet seg mange fiender. Hans siste år i irsk politikk ble preget av kontroverser og han beklaget også en ufin oppførsel mot en kvinnelig politiker i forbindelse med et golfarrangement.

Da han forlot irsk politikk til fordel for europeisk politikk, mente mange at det var et naturlig steg. Irland var blitt for lite for «Big Phil».

Men nå ble det hans omtrentlighet med sannheten som felte ham. Som Politico skriver: « Til slutt ble det klart at hans argumenter om at han ikke hadde brutt de irske koronavirusreglene, hadde flere hull enn en golfbane».

