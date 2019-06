Apples sjefdesigner starter eget selskap

Meldingen om at britiske Ive forlater Apple kom overraskende som en selskapsmelding fra datagiganten torsdag ettermiddag. Aksjemarkedet svarte med å sende aksjekursen på børsen noe ned.

Samtidig med meldingen om at han forlater selskapet, understreker Apple at de vil være på kundelisten til Ives nye selskap.

Jony Ive forlater Apple etter å ha jobbet der i 27 år. Han var sentral i utviklingen og utformingen av Apples produkter. Han arbeidet svært tett med avdøde Steve Jobs. Hans design er gitt en stor del av æren for at Apple kom tilbake etter at det var truet av undergang på midten av 1990-tallet.

– Jony er en enestående person i designverdenen, og hans rolle i Apples gjenoppstandelse kan ikke overvurderes, sa konsernsjef Tim Cook i uttalelsen.