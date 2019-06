Han har designet Iphonen – nå starter han eget selskap

Meldingen om at britiske Ive forlater Apple ble annonsert i en pressemelding fra Apple torsdag. Ive velger nå å gå nye veier med sitt eget, uavhengig designselskap.

I pressemeldingen gjør Apple det klart at selskapet vil være blant Ives viktigste kunder.

– Jony er en enestående person i designverdenen, og hans rolle i Apples gjenoppstandelse kan ikke overvurderes, sa konsernsjef Tim Cook i uttalelsen.

Sir Johnathan Ive

Jony Ive er mest kjent for å ha vært hovedarkitekten bak ikoniske produkter som Imac, Iphone og Ipod.

Da han fikk rollen som sjefdesigner i selskapet i 1996, var Apple på randen til kollaps. Sammen med grunnlegger og da nylig returnerte leder Steve Jobs, bidro Ives design til redde Apple ut av avgrunnen og inn i en ny teknologisk tidsalder.

Imac ble en umiddelbar suksess i 1998, og over de neste tiårene markerte Apple mer enn noe annet selskap i Silicon Valley.

REUTERS/Robert Galraith

Ive har vært en avgjørende bidragsyter for Apple siden, fra braksuksessene Ipod og Iphone til nye produkter som Apple Watch og AirPods.

Etter Steve Jobs død i 2011 har Ive jobbet mye for å ivareta Apples strategiske visjon. Han har også vært sentral i utviklingen av banebrytende programvare for Apples mange produkter.

I 2012 ble Ive adlet av den prinsesse Anne av Storbritannia for sin innsats for design og næringsliv.

Skal fortsatt jobbe tett med Apple

I et intervju med Financial Times gjør Ive det klart at han fortsatt vil samarbeide med sin tidligere arbeidsgiver.

– Selv om jeg ikke er ansatt skal jeg fortsatt være veldig involvert i mange, mange år fremover, håper jeg, sier han.

Til den britiske avisen forteller Ive at det nå føltes veldig naturlig å formelt forlate sin mangeårige arbeidsgiver. Etter 30 år i samme stilling velger han nå å følge andre utfordringer

– Jeg føler jeg har fullført flere betydningsfulle prosjekter, sier Ive.

Med selskapet LoveForm ser han frem til å hjelpe Apples designavdeling på nye måter.

– Jeg har helt klart ambisjoner om, og føler meg nesten moralsk forpliktet til, å være til nytte, sier han.

STEPHEN LAM / X02789

Usikkerhet rundt arvtageren

Apple har foreløpig ikke annonsert noen til å ta over stillingen som sjefdesigner. I pressemeldingen skriver selskapet at sjefene i avdelingene for brukergrensesnitt og industriell design, Alan Dye og Evans Hankey, vil ta ansvar for arbeidet inntil videre.

Aksjemarkedet svarte på nyheten om Ives avskjed med å sende aksjekursen på børsen noe ned.