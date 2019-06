FN-ekspert ber om drapsetterforskning av Saudi-Arabias kronprins

FNs spesialrapportør for utenomrettslige henrettelser, Agnes Callamard, la onsdag fram en over hundre sider lang rapport om drapet på Khashoggi.

Her anbefales det at FNs generalsekretær António Guterres krever internasjonal etterforskning av blant andre kronprinsen og Saud al-Qahtani, en rådgiver for den saudiarabiske kongefamilien.

– Den eneste konklusjonen er at det finnes troverdige bevis som danner grunnlag for videre etterforskning, skriver Callamard.

Hun mener også at det bør innføres sanksjoner mot kronprinsen og hans verdier i utlandet inntil det frambringes bevis for at han ikke var innblandet i drapet.

Innrømmelse

Den saudiarabiske journalisten, skribenten og regimekritikeren Jamal Khashoggi ble drept inne på Saudi-Arabias konsulat i den tyrkiske storbyen Istanbul i fjor.

Etter først å ha benektet drapet, innrømte Saudi-Arabia til slutt at Khashoggi var tatt av dage. Påtalemyndigheten i Saudi-Arabia mener saudiarabiske agenter drepte Khashoggi uten å ha fått klarsignal fra høyere hold.

Khashoggi var bosatt i USA og jobbet blant annet for avisa Washington Post da han ble drept.

Tidligere i karrieren hadde han også vært redaktør og rådgiver for Saudi-Arabias regjering.

– Rengjorde åstedet

Minst elleve personer er stilt for retten for drapet i Saudi-Arabia, og fem av dem risikerer dødsstraff.

Callamard mener imidlertid at etterforskningene i Saudi-Arabia og Tyrkia så langt ikke har vært i tråd med internasjonale standarder. I rapporten beskyldes Saudi-Arabia for å ha hindret Tyrkias etterforskning ved at åstedet på konsulatet ble grundig rengjort.

Derfor bør rettssaken mot de tiltalte i Saudi-Arabia stanses og en internasjonal etterforskning igangsettes, ifølge FN-rapportøren.

I tillegg oppfordres USA til å starte en egen etterforskning dersom dette ikke allerede er gjort.

Callamards rapport inneholder en detaljert beskrivelse av omstendighetene rundt drapet, delvis basert på lydopptak fra konsulatet. Blant annet beskrives lyden av en sirkelsag som kan ha blitt brukt til å partere drapsofferet.