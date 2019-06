Pompeo til Saudi-Arabia og Emiratene for Iran-hastemøter

Det sier han til journalister i Maryland søndag, før avreise.

– Vi vil snakke med dem om hvordan vi skal sikre oss at vi alle sammen er strategisk på samme linje, og hvordan vi kan bygge en global koalisjon, sier han om tilnærmingen til Iran.

Samtidig åpner han for at USA kan forhandle direkte med Iran.

– Vi er forberedt på å forhandle uten forhåndsbetingelser. De vet akkurat hvor de finner oss, sier Pompeo, ifølge Reuters.

USAs utenriksminister legger til at han er sikker på at partene vil kunne innlede samtaler med en gang det skulle bli klart at Iran er klar til å opprette kontakt.

Trumps varslede nye sanksjoner mot Iran skal etter planen også tre i kraft mandag.