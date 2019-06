Boris Johnson ville ikke svare på spørsmål om husbråk

Ifølge Reuters ville ikke Johnson svare på spørsmål som gjaldt husbråket mellom han og hans samboer, Carrie Symonds, da han snakket offentlig for første gang siden hendelsen.

Jeg tror ikke de vil høre om slike ting, hvis jeg ikke tar feil, svarte Johnson.

Svaret hans ble møtt med applaus fra salen.

Jeg tror heller de vil høre om mine planer for Storbritannia og partiet mitt, fortsatte han.

Uttalelsene skjedde under et møte for partiets medlemmer i Birmingham lørdag ettermiddag.

Husbråket mellom samboerparet førte til at politiet måtte rykke ut da bekymrede naboer ringte nødtelefonen.

Stiller spørsmål om hans egnethet

Politibesøk etter husbråk med samboeren var det siste Boris Johnson (55) trengte i sluttkampen om å bli Storbritannias nye statsminister.

Johnson var den overlegne favoritten. Knapt noen var i tvil om at den tidligere London-borgermesteren og utenriksministeren ville kruse inn til seier over utenriksminister Jeremy Hunt i den kommende avstemningen blant konservative partimedlemmer.

Men så kom artikkelen i The Guardian fredag ettermiddag, artikkelen om pinlig husbråk hjemme hos Boris Johnson og hans 23 år yngre samboer Carrie Symonds (31), en tidligere informasjonsmedarbeider i partiet.

Brexit-spetakkelets videre forløp var ikke lenger det store temaet. Overskriftene dreide seg helt og holdent om Johnsons personlige egnethet som regjeringssjef. Johnson skilte seg i september i fjor fra sin andre kone, advokaten Marina Wheeler. Han er gjennom årene også blitt omtalt i pressen for sin kontakt med kvinner han ikke har vært gift med.

Politisk husbråk er egnet til å vekke oppsikt i Storbritannia.

AP scanpix

Lukkede møter

Møtet Johnson og Hunt stiller på i kveld, er det første av tilsammen 16 valgmøter i konservative partilag rundt i landet. Presse og publikum har ingen adgang.

Hunt har kritisert Johnson for å styre unna offentligheten og si nei til å møte de andre lederkandidatene siden Theresa May varslet sin avgang som statsminister. I et åpent brev til Johnson fredag tok Hunt til orde for halvtimes offentlige spørrerunder med pressen etter partimøtene, samt minst to direktesendte TV-debatter i forkant av avstemningen.

I tur og orden har de andre statsministeremnene falt ut av konkurransen, nesten som i en utstemmingsrunder i reality-TV: Dominic Raab, Rory Stewart, Sajid Javid, Michael Gove.

Hvem som blir landets nye statsminister, Johnson eller Hunt, blir kunngjort 22. juli. De konservatives 160.000 medlemmer vil da ha avgitt stemme pr. brevpost.

I godt humør på bakeri

Lørdag formiddag tvitret Johnson i godt humør fra et bakeribesøk i Bicester på vei til partimøtet i Birmingham, skriver The Sun. Husbråket natt til fredag tvitret han ingenting om, men britiske avislesere og TV-seere er blitt grundig orientert om historien som først ble offentliggjort av The Guardian.

En nabo gjorde lydopptak og varslet politiet i bekymring over mye bråk fra Johnsons leilighet. I lydopptaket, som The Guardian har hørt, roper Symonds «kom deg vekk fra meg og ut av min leilighet», mens Johnson, noe lavere i stemmebruken, ber Symonds holde seg unna pc-en hans før det høres et kraftig brak.

Symonds anklaget Johnson for å ha sølt til den hvite sofaen med rødvin. «Du er bortskjemt. Du bryr deg ikke om penger eller noe annet», skal hun ha ropt.

Politiet meldte fredag at det ikke hadde vært noen videre politiinnsats etter utrykningen. De hadde snakket med samboerparet Johnson og Symonds, samt alle naboene i blokken, og ingen trengte bistand til noe.