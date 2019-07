Hun drømte om sharia. Livet i IS ble ikke slik hun hadde håpet.

Hun syntes de var så vakre, filmene som Den islamske staten (IS) spredte i sosiale medier. Filmene viste et islamsk drømmesamfunn der alle var snille og man bekjempet det onde. De fremstilte et samfunn der man levde som i Koranen. Zalina Gabibulajeva ville ha et slikt liv, hun ville ha sharia.

Firebarnsmoren hadde akkurat sluppet ut av fengsel etter å ha sonet en dom for å ha planlagt terror. Ektemannen ble skutt og drept da han kjempet i det islamistiske opprøret i den russiske republikken Dagestan, og den 33 år gamle enken ville vekk fra Russland. I 2014 reiste hun til Syria, til Den islamske staten. I dag mener hun at det var den største tabben hun noen gang har gjort.