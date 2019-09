I 150 land og 2600 byer deltar nå ungdommer i verdens største klimastreik, Global Climate Strike.

Thailand: Over 200 ungdommer har stormet miljødepartementet og lagt seg ned for å spille døde, melder nyhetsbyrået Reuters.

Australia: Titusenvis av unge demonstranter på plass i byene.

Tyskland og USA: Ungdommer er på vei til 1200 arrangementer.

Norge: Streik over hele landet klokken 11.

Har du tatt toget ut i Europa? (eller hysj, kanskje tatt fly?) Finn en klimastreik nær deg:

Soe Zeya Tun / Reuters

De globale demonstrasjonene blir holdt i forkant av at verdens ledere møtes i New York for å delta på FNs hovedforsamling neste uke. Mandag samles de til FNs klimatoppmøte.

De første demonstrasjonene på kloden ble holdt i Sydney og over 100 andre små og store byer i Australia. Også i en rekke øystater i Stillehavet er protestene i gang. I USA er det planlagt over 800 arrangementer, mens det i Tyskland er varslet rundt 400.

Også i Norge blir det global-streik, i Oslo møtes ungdommene på Eidsvolls plass foran Stortinget.

– Vi er drittlei av feige politikere som lar klimaendringer gå ut over vår verden og vår framtid, heter det fra arrangementet.

Soe Zeya Tun / Reuters

Nestleder i Natur og Ungdom, Haldis Tjeldflaat Helle, sier de er klare til streik.

– Lokallagene våre arrangerer streiker fra Svalbard til Kristiansand. I dag ligger forventningene på Erna Solberg, som skal på klimakonferansen i New York. Vi forventer at hun har tatt innover seg den massive folkelige bevegelsen vi har sett både i Norge og i resten av verden i år og leverer en mye bedre miljøpolitikk, sier Helle.

VINCENT KESSLER / Reuters

Bullit Marquez / AP

Demonstrasjonene blir gjerne omtalt som «den globale klimastreiken» ettersom de er inspirert av svenske Greta Thunberg, som startet protestbølgen da hun begynte å skulke skolen og sette seg foran Riksdagen hver fredag. Etter hvert har hun fått med seg skoleelevene i flere land i protestbevegelsen «Fridays for Future».

De norske skolestreikernes krav til regjeringen er disse:

Kutte 53% av norske utslipp innen 2030 (sammenlignet med 1990-nivå)

65 milliarder årlig til klimafinansiering i utviklingsland

Ingen flere utdelinger av oljelisenser

Norge må erklære klimakrise nå og følge opp med tiltak.

FABRIZIO BENSCH / Reuters

Bullit Marquez / AP

Helle sier hun forventer «et stort taktskifte» i Solbergs statsbudsjett for 2020.

– Men Solberg-regjeringens signaler lover ikke godt. Hittil har de ikke møtt noen av skolestreikernes krav. Dette handler om vår rett til et levelig miljø, sier Helle.

Natur og Ungdom arrangerer streik hver fredag, men har ikke gjort anslag over dagens fremmøte.

– Det blir nok ikke en så stor streik som 30.august eller før sommeren. For mange ungdommer var streiken den 30. august viktigere, for å sørge for at vi fikk et klimavalg.

Australias fungerende statsminister Michael McCormack sier at elevene bør være på skolen.

– Denne form for demonstrasjoner bør holdes i helgen hvor det ikke forstyrrer næringsliv, der det ikke forstyrrer skoler, det ikke forstyrrer universiteter, sier han.