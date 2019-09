Eksperter tror angrepene i Saudi-Arabia fører til økte oljeinntekter for Norge

– Dette har man fryktet i mange år, for når det skjer noe med Saudi-Arabias oljeproduksjon er det snakk om så store volumer, sier Thina Margrethe Saltvedt, oljeanalytiker i Nordea.

Lørdag kveld ble det klart at halve oljeproduksjonen i Saudi-Arabia stanses midlertidig. Det skjer etter at to oljeprosseseringsanlegg verden største oljeprosseseringsanlegg ble rammet av et droneangrep. Den sjiamuslimske houthi-militsen i Jemen har tatt på seg ansvaret for angrepene.

Anleggene som er rammet produserer om lag 5,7 millioner fat olje, som tilsvarer over det dobbelte av Norges og over fem prosent av verdens oljeproduksjon. Etter prinsippet om tilbud og etterspørsel forventer dermed Saltvedt og flere andre eksperter at oljeprisen vil gjøre et kraftig byks.

– Man vil få en sjokkeffekt fordi dette kommer overraskende på. Samtidig er man bekymret for at ustabiliteten i området skal forverres. Midtøsten er tross alt verdens viktigste oljeproduserende region, og risikoen vil synes på prisene.

I dag ligger oljeprisen på rundt 60 dollar per fat. Ifølge Oddvar Bjørgan, oljeanalytiker i Carnegie, avhenger prisstigningen av mye og hvor lenge oljeproduksjonen stansen.

– Hvis produksjonen blir ute over litt tid kan oljeprisen lett stige med over ti dollar. Det kan skje på en dag. Til sammenligning er en svingning på tre dollar på en vanlig dag veldig mye.

– Slike nytteløse og blinde beskyldninger og uttalelser er uforståelige og meningsløse, sa en talsmann for Irans utenriksdepartement søndag.

Han mener formålet med USAs anklager er å rettferdiggjøre handlinger rettet mot Iran.

I Saudi-Arabia er om lag halve landets oljeproduksjon innstilt etter droneangrepene natt til lørdag. Det ene angrepet rammet et prosesseringsanlegg i Buqyaq som skal være verdens største i sitt slag.

Houthi-opprørerne i nabolandet Jemen har sagt at de sto bak angrepene hvor det angivelig ble brukt ti droner. Men USAs utenriksminister Mike Pompeo stoler ikke på dette og mener i stedet det var Iran som sto bak angrepene.

– Iran har nå iverksatt et angrep på verdens energiforsyning som savner sidestykke, hevdet han lørdag.