Lørdag kveld ble halve oljeproduksjonen i Saudi-Arabia stanses midlertidig. Det skjedde etter at to av verdens største oljeprosseseringsanlegg ble rammet av et droneangrep.

Den sjiamuslimske houthi-militsen i Jemen har tatt på seg skylden for angrepene. USA har imidlertid anklaget Iran for å stå bak, noe en talsmann for Irans utenriksdepartement avviste søndag:

– Slike nytteløse og blinde beskyldninger og uttalelser er uforståelige og meningsløse.

Anonymous / Al-Arabiya

– Dette har man fryktet i mange år, for når det skjer noe med Saudi-Arabias oljeproduksjon er det snakk om så store volumer, sier Thina Margrethe Saltvedt, energianalytiker i Nordea.

Anleggene som er rammet produserer ca. 5,7 millioner fat olje, noe som tilsvarer over det dobbelte av Norges og over 5 prosent av verdens oljeproduksjon. Etter prinsippet om tilbud og etterspørsel forventer dermed Saltvedt og flere andre eksperter at oljeprisen vil gjøre et kraftig byks.

– Man vil få en sjokkeffekt fordi det kommer overraskende. Samtidig er man bekymret for at ustabiliteten i området skal forverres. Midtøsten er tross alt verdens viktigste oljeproduserende region, og risikoen vil vises på prisene, sier Saltvedt.

Kan stige med 10 dollar på én dag

Dersom oljeprisen stiger, vil Norge få mer penger for oljen fra Nordsjøen. I dag ligger oljeprisen på rundt 60 dollar pr. fat. Ifølge Oddvar Bjørgan, oljeanalytiker i Carnegie, avhenger prisstigningen av mye og hvor lenge oljeproduksjonen stansen. Bjørgan er ansett for å være en av Norges fremste oljeanalytikere.

– Hvis produksjonen blir ute over litt tid, kan oljeprisen lett stige med over ti dollar. Det kan skje på én dag. Til sammenligning er en svingning på tre dollar på en vanlig dag veldig mye. Det alle lurer på i morgen er om man skal kjøpe eller selge oljerelaterte aksjer. Jeg tror ikke jeg skal si til avisen hva vi kommer til å gjøre, sier han.

Bjørgan tror prisen kan havne på over 100 dollar pr. fat hvis produksjonen i Saudi-Arabia forblir redusert over lang tid.

– Over tid kan det også bli dyrere priser på en del produkter

Saltvedt i Nordea peker på at selv om høyere oljepriser betyr mer penger inn i statskassen, betyr det også høyere bensin- og dieselpriser.

– Over tid kan det også bli dyrere priser på en del produkter som må fraktes. En høy oljepris vil dempe etterspørselen etter olje og andre produkter om bruker olje som innsatsfaktor, spesielt transport. I tillegg kan det legge en demper på veksten i verdensøkonomien som vil komme på toppen av handelskrigen mellom USA og Kina, sier hun.

Energianalytikeren mener hendelsene i Saudi-Arabia belyser risikoen ved at verden er så avhengig av olje. Hun mener energipolitikk også er sikkerhetspolitikk.

– Man blir veldig avhengig av noen oljeproduserende land, som også kan bruke oljen som et maktmiddel. Denne hendelsen minner oss på at vi må få andre energikilder på banen så fort som mulig.