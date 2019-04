En time etter at Lee Dong Kil's datter kom til verden på nyttårsaften i 2018 delte han et bilde av henne på sosiale medier. Gratulasjonene strømmet inn.

Da klokken slo midnatt og et nytt år ble feiret over store deler av verden, ringte vennene for å gratulere med toårsdagen til den nyfødte datteren, skriver AP.

– Jeg tenkte, ja, riktig. Hun er nå to år gammel selv om det bare er to timer siden hun ble født. Hva i huleste?, sier Lee til Japan Times.

Det finnes ingen praktiske forklaringer på den eldgamle regneskikken. Sørkoreanerne er likevel i tvil om de vil forkaste den.

Fakta: Sør-Korea Republikk i Asia Sør-Korea var tidligere en del av Korea som dekket hele den koreanske halvøy. Landet ble delt i to etter andre verdenskrig. Den geografiske plasseringen mellom Kina og Japan har gjort at disse to landene har hatt vekslende innflytelse over halvøya. Landet har gått fra å være et fattig, krigsherjet land til å bli et G20-land, regnet som et av de mest utviklede. Sør-Korea er med sine drøyt 50 millioner innbyggere et av Asias tettest befolkede land. Kilde: Store norske leksikon

To år utgjør forskjell når man dater

I januar foreslo politikeren, Hwang Ju-hong, for regjeringen at internasjonal alder skal stå i offentlige dokumenter. I tillegg oppfordret han innbyggere til å oppgi internasjonal alder i hverdagslivet. Dette er det første lovforslaget for å avskaffe koreansk alder.

Det er forventet en høring i de nærmeste månedene.

Lim KyoungJae er ikke overbevist om at sørkoreanerne bør tilpasse seg vestlig aldersregning. 46-åringen jobber i et reisebyrå i Seoul, og tror ting vil bli mer komplisert av å regne alder slik resten av verden gjør.

– Vi burde definitivt regne tiden fra barnet er unnfanget og vokser i sin mors mage, sier han.

Hans kollega, Choi Min Kyung, tror derimot at det hun mener er riktig alder vil gjøre det lettere å møte noen. Hun er 26 år gammel etter vestlig regning, men 28 i Sør-Korea.

– Det er bra å være to år yngre, spesielt når du møter menn, sier hun og ler.

Skikken med å legge på to ekstra år var lenge i bruk i store deler av sørlige Asia. Nå er det bare sørkoreanerne som tviholder på den. Logikken i skikken er derimot ikke helt enkel å forklare.

Livet i magen telles

Det første året som automatisk legges til, har med at sørkoreanerne regner tiden fra unnfangelse til fødsel som ett år.

Men hvordan blir man automatisk ett år eldre ved midnatt på nyttårsaften? Den tradisjonen er ikke fullt så enkel.

Ifølge en historiker AP har snakket med, kan det ha å gjøre med at koreanere før i tiden var mer opptatt av å feire et nytt år og dermed markere at de ble ett år eldre i stedet for å feire selve fødselsdagen.

Ahn Chang-gun, en annen som ble far kort tid før nyttår, sier han følte seg tom da sønnen de hadde fått, ble to år bare to uker etter han var født.

– Han var en liten og uskyldig baby, men jeg følte at to år plutselig hadde gått uten at jeg hadde rukket å gjøre noe for babyen min, forteller den nybakte pappaen til AP.

Seo Hyo Sun gråt ustanselig da hun måtte ta keisersnitt to uker før termin. Babyen som skulle kommet 7. januar ble født 29. desember, like før nyttår.

Hun trøstet seg med at den nyfødte toåringen tross alt var frisk og velskapt.