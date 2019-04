Saken blir oppdatert.

Først kom to dommere i svarte kapper. Deretter, litt før halv to norsk tid, ble Frode Berg ført inn i rettssalen i Moskva.

Hendene var festet med håndjern på ryggen. Han ble ført inn av en vakt bak et gitter. En annen vakt hadde stilt seg opp foran gitteret for å passe på at journalistene ikke kom for nær eller tok bilder.

Knappe halvannen time senere ble han ført ut igjen med håndjern:

– Ja, det gikk bra, jeg er fornøyd, sa Frode Berg etter første dag i retten.

Han blir fengslet i ytterligere seks måneder, erklærer seg ikke skyldig

Tatt til side

NRKs korrespondent Jan Espen Kruse ble tatt til side av en vakt etter at han tok et bilde da Frode Berg kom ut.

Han ble tvunget til å slette bilde og ble advart mot å gjøre det igjen.

Sal nummer 507

Rettssaken mot Berg pågår i sal nummer 507 i Moskvas byrett, og sikkerhetstiltakene er svært strenge.

Aftenposten fikk ikke lov til å slippe inn med fotoutstyr, og det var ikke lov å ta noen bilder i bygningen – heller ikke utenfor rettssalen.

Bergs russisk advokat, Ilja Novikov, var opptatt denne dagen, og derfor var det hans fullmektig, Pjotr Anasjkin, som var forsvarer for Frode Berg første dag i retten.

Rettssaken er lukket for allmennheten. Bevis og eventuelle vitner er sikkerhetsgradert «av hensyn til rikets sikkerhet».

Dan P. Neegaard

Fengslet siden desember 2017

Frode Berg ble pågrepet i Moskva 5. desember 2017 og siktet for spionasje mot Russland. Han har siden den gang sittet i et fengsel forbeholdt personer som anses å være en trussel mot russisk sikkerhet.

Da Berg ble pågrepet, hadde han på seg 3000 euro i kontanter. Dette var penger som russiske myndigheter mener skulle brukes for å skaffe hemmelige opplysninger om den russiske nordflåten. 63-åringen nekter straffskyld.

Rettssaken vil ta to til seks uker. Dommen kommer straks saken er over.

Fakta: Frode Berg Tidligere grenseinspektør bosatt i Kirkenes. Berg jobbet ved Grensekommissariatet i Sør-Varanger i 25 år frem til 2014, da han ble pensjonist. Han har i flere år vært engasjert i norsk-russisk samarbeid. Berg ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Moskva 5. desember 2017. Han hadde da på seg 3000 euro i kontanter. Nordmannen er anklaget for å ha forsøkt å skaffe hemmelige dokumenter om den russiske nordflåten og er siktet for spionasje. Berg har forklart at han ble narret i en felle. Rettssaken mot Berg startet tirsdag 2. april.

To mulige utfall

– Det vil nok ikke komme så veldig mange konkrete signaler om Frode Bergs skjebne før en dom foreligger, sier Jardar Nuland Østbø ved Institutt for forsvarsstudier, og legger til:

– Men som de fleste andre, tror jeg at en form for utveksling vil være det enkleste for begge parter.

«Enkelt» er likevel i denne sammenheng en sannhet med modifikasjoner. De fleste eksperter tror nå på to mulige utfall av Frode Berg-saken:

1) Utveksling

2) En politisk avtale

– Norge mangler en spion

Ved en utveksling er det vanlige å bytte likt mot likt – en spion fra det ene landet mot en like farlig spion fra det andre landet.

– Men Norge har ikke en russisk spion, og dermed ser man for seg en avtale via et tredjeland. Og da er det flere brikker i spill, og situasjonen blir med ett vanskeligere, sier Nuland Østbø.

Dan P. Neegaard

– Russland vil kreve mye

– Det har vært spekulert på om russerne vil vise storsinn og forære Norge en løslatelse uten å legge et synlig press på Norge, sier Nuland Østbø, men legger til:

– Men på bakrommet vil det kreves noe i retur. Russland vil kreve mye i begynnelsen, og så er det opp til norske myndigheter å respondere riktig på kravene, sier han.

– Hva konkret kan ligge i potten?

– Hvis det skulle komme en eller annen form for lettelse i sanksjonene, vil det være en stor seier for Russland. Men det vil være den første sprekken i et sanksjonsregime mange land har stilt seg bak. Derfor anser jeg sannsynligheten liten for at det skjer, men man kan ikke være sikker på noe.

Forholdet mellom Norge og Russland har vært spesielt anstrengt siden den russiske annekteringen av den ukrainske Krim-halvøya. EU har innført sanksjoner mot Russland som følge av annekteringen, og Norge har sluttet seg til disse.

– Uansett blir dette en svært krevende diplomatisk øvelse for Norge, avslutter Nuland Østbø.

