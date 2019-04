12 dagers kaos: På innsiden av Det hvite hus da Trump sparket en statsråd

Han hadde truet med å stenge USAs sørgrense og beordret stopp i bistanden til sentralamerikanske land. Men mens president Donald Trump overveide sitt neste steg som svar på strømmen av innvandrere, hadde han ett problem til: Sikkerhetsministeren hans var ikke der, men i Europa på en ukelang jobbreise.

Det at Kirstjen Nielsen, den omstridte lederen av Departementet for innenlands sikkerhet, var utenlands 1. april lød som en dårlig vits for en president som har sverget på å bremse ulovlig innvandring.