Elleve er drept og 23 såret i kamper i sørlige Tripoli i Libya, ifølge landets FN-støttede regjering.

Det opplyser landets helsedepartement sent søndag, skriver Reuters. Departementet gir ingen opplysninger om de drepte er sivile eller krigere.

Harde kamper

Minst 21 mennesker har blitt drept og 27 andre såret siden opprørsgeneral Khalifa Haftars LNA-milits begynte sin militæroffensiv mot Libyas hovedstad torsdag, opplyser kilder i den internasjonalt støttede regjeringen i Tripoli.

Søndag kunngjorde LNA-militsen at den hadde gjennomført de første luftangrepene mot Tripoli. Kunngjøringen kom få timer etter at styrker som er lojale mot den FN-støttede regjeringen i Tripoli, opplyste at de hadde innledet en motoffensiv for å forsvare byen.

Pompeo sier USA er «dypt bekymret» over situasjonen i det nordafrikanske landet. Han vil gjøre det klart at amerikanerne er sterke motstandere av Haftars offensiv.

Pablo Martinez Monsivais / AP / NTB scanpix

– USA oppfordrer libyske ledere, sammen med internasjonale partnere, om å returnere til politiske forhandlinger ledet av FNs spesialutsending til Libya, Ghassam Salame, sier Pompeo.