Ingen harde ord da Merkel og Orban mintes jernteppets fall i Ungarn

Konflikt om Europas flyktning- og asylpolitikk har tidligere bidratt til en kjølig tone mellom de to statsministrene. Men da de mandag skulle markere Ungarns bidrag til at jernteppet falt for snart 30 år siden, handlet det mest om felles verdier og historie.

Mens Orban nærmest skamroste Merkel, passet den tyske lederen på å takke Ungarn for at landet lot om lag 700 østtyske flyktninger passere grensen til Østerrike 19. august 1989.

Det bidro til økt press på det østtyske regimet til å la enda flere utvandre til Vest-Europa.

– Vi tyskere minnes med stor takknemlighet Ungarns bidrag til å få slutt på splittelsen i Europa og også Ungarns bidrag til den tyske gjenforeningen, sa Merkel.

Med henvisning til dagens europeiske splittelse i asylpolitikken fremholdt Merkel at det noen ganger er nødvendig «å hoppe over sin egen skygge for å utøve rettferdighet mot vårt felles ansvar for Europa og verden».

AP / Votava / NTB scanpix

– Ungarn vokter EUs grense

Pressen stilte Merkel flere spørsmål om konflikten som har ridd EU-landene etter flyktningkrisen i 2015. Ifølge Merkel vil EU-kommisjonens nye leder, Ursula von der Leyen, forsøke å sikre en ny start slik at landene kan bli enige om en ny flyktning- og innvandringspolitikk.

Orban måtte på sin side svare på hvorfor Ungarn har bygd et grensegjerde på flere hundre kilometer langs sin sørlige grense for å holde flyktninger ute, samtidig som landet bidro til å rive ned jernteppet for 30 år siden.

– Vi mener vi er festningens kapteiner for tyskerne når vi beskytter EUs yttergrense, som også er Tysklands yttergrense, sa Orban.

– Vi betaler selv prisen for dette. De kunne ha sendt oss flere bidrag og ammunisjon, men det virker som om grensebeskyttelse er vår plikt, og vi fortsetter å gjøre det, sa Orban.

Tyskland er bekymret for forvitringen av demokratiet i Ungarn under Orbans euroskeptiske og prorussiske styre, mens Orban en rekke ganger har kritisert Merkels åpne holdning til innvandring.

Grenseport sto åpen

Seremonien ble holdt ved den ungarske grensebyen Sopron, der det 30 år tidligere ble arrangert en bokstavelig talt grenseoverskridende og paneuropeisk piknik som innebar at grenseporten sto åpen noen timer.

Da østtyskerne benyttet anledningen til å krysse grensa til Vesten, lot grensevaktene være å åpne ild.

Titusener andre østtyskere fulgte etter da Ungarn noen uker senere åpnet grensa for godt.

I ettertid mener historikerne at pikniken var et bidrag til at Berlinmuren falt noen måneder senere. Tyskland ble gjenforent i 1990, og de kommunistiske regimene i Øst-Europa var historie.