FN ville legge tortur-konferanse til Egypt – så begynte protestene å komme

Bruk av tortur er utbredt i Egypt. Det var konklusjonen fra FNs komité mot tortur i 2017, etter en fire år lang etterforskning.

Derfor vakte det sterke reaksjoner da FNs høykommissær for menneskerettigheter valgte å legge en regional konferanse om tortur til nettopp Egypt. Konferansen for de arabiske landene i Nord-Afrika og Midtøsten var tenkt avholdt i Kairo den 4. og 5. september.

– Da vi så invitasjonen tenkte vi at dette var svært uheldig. Vi fryktet umiddelbart at dette kunne bli en hvitvasking av det som foregår i Egypt og at regimet ville kunne bruke konferansen til å skaffe seg prestisje, sier en talsperson for menneskerettighetsorganisasjonen EuroMed Rights. Vedkommende vil ikke navngis, i frykt for å bli nektet innreise til Egypt i fremtiden.

Ahmed Gomaa / AP/NTB scanpix

Fakta: Egypt og bruken av tortur FNs granskning fra 2012 til 2015 viste at tortur særlig skjer fordi politiet vil tvinge frem en tilståelse eller for å straffe eller true politiske dissidenter. Tortur skjer ved politistasjoner, fengsler, og hos statlige sikkerhetsstyrker. FNs mener påtalemyndigheten, dommere og fengsler legger til rette for tortur siden de ikke gjør noe for å stanse den. Egypt har vedtatt lover mot korrupsjon, men gjerningsmennene blir ikke straffeforfulgt, mener FN. Egypt hevder FNs påstand om systematisk tortur er feil. De sier det kun er snakk om noen få enkelthendelser og at landet har et system for å straffe gjerningsmennene.

Utbredt bruk av tortur i politiet, hæren og i fengslene

Egypt har gjentatte ganger nektet for at det finnes systematisk tortur i landet, men FNs granskning dokumenterte 94 tilfeller av tortur begått av politiet, sikkerhetsstyrkene og fengselsmyndighetene. Menneskerettighetsgrupper som samarbeidet med FN, mente de hadde mottatt flere tusen klager på tortur.

FNs kilder opplyste at myndighetene brukte tortur for å straffe demonstranter og i årene etter 2013, medlemmer av Det muslimske brorskapet, og til å fremtvinge tilståelser. Egyptiske myndigheter gjør svært lite for å stanse torturen, mener FNs kilder.

Tarek el-Gabbas /AP/NTB scanpix

Stemplet som ulogisk og latterlig

– Det er ulogisk å legge en konferanse om tortur til et land der tortur brukes systematisk, sa Mohamed Zaree fra det ikke-statlige Cairo Institute for Human Rights Studies til Reuters i forrige uke.

FN får særlig skarp kritikk fordi de har valgt å arrangere konferansen i samarbeid med Egypts nasjonale råd for menneskerettigheter.

– Det nasjonale rådets rolle har alltid vært å blankpolere myndighetenes image, sier Gamal Eid, direktør i Arab Network for Human Rights Information, til Reuters.

KEVIN LAMARQUE /Reuters/NTB scanpix

– Det er bevegelse i saken

Da Aftenposten tirsdag tok kontakt med talspersonen for FNs kommissær for menneskerettigheter, Rupert Colville, fikk vi beskjed om at saken var under utvikling. Noen timer senere rapporterte han tilbake at konferansen nå var blitt utsatt.

– Vi har bestemt oss for å utsette konferansen og konsultere på nytt med de frivillige organisasjonene og de statlige organene om når og hvor den skal avholdes, skriver Colville i en e-post til Aftenposten.

Begrunnelsen som oppgis er «økende misnøye fra noen frivillige organisasjoner når det gjelder valg av sted».

– Hvis det stemmer at de har valgt å utsette konferansen, så er det bra. Vi kan bare si at dersom den likevel blir avhold i Egypt, så kommer ikke vi, sier talspersonen i EuroMed Rights.

– Fremdeles viktig med tortur-konferanse i Nord-Afrika og Midtøsten

FNs talsmann fremholder at de hadde gode intensjoner med å velge Egypt som sted for torturkonferansen.

– Det kan ha mye verdi i å avholde en konferanse om tortur i et land der det foregår tortur, skriver Colville. – Det har lite for seg å preke for dem som allerede er omvendt.

Han skriver at FN fremdeles mener det vil ha stor verdi å ha en slik konferanse i Midtøsten og Nord-Afrika, «der tortur fremdeles er et stort problem i flere land».