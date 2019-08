Slik sådde Bryants tur til Roma spiren til et prosjekt i kirken han tilhører, katedralen i den engelske byen Norwich.

– Det handler om se ting på en ny måte og kunne sette seg i en annen persons sted, se verden fra en annen synsvinkel, sier Bryant til Aftenposten.

Bill Smith, Norwich Cathedral

Bibelboks og labyrint

Dermed dro katedralen i Norwich i gang prosjektet «Seeing it differently».

I forbindelse med dette kunne folk komme til kirken for å:

Være med på en «tillits-sti» og oppleve hvordan det er ikke å kunne se

Sitte inne i bibelteksten

La en labyrint lede tankene

Høre inspirerende historier fra folk som har fått en ny synsvinkel

Få en omvisning med orientering om figurene i taket og historiene de forteller

Bill Smith, Norwich Cathedral

17 meter høy sklie

Det som har vakt mest oppsikt er likevel sklien. I kirkens midtskip har de satt opp et 17 meter høyt tårn med trapp på innsiden og sklie på utsiden. Dette er en gammel tivoliattraksjon som britene kaller «helter skelter».

Fakta: Den engelske kirke Katedralen i Norwich, påbegynt i 1096, tilhører Den engelske kirke. Kirkesamfunnet brøt med Den romersk-katolske kirke i 1534. Dette skjedde etter at paven ikke vil gå med på å annullere Henrik VIIIs 22 år lange ekteskap med Katarina av Aragón. Hun hadde ikke født ham noen sønner og han var forelsket i hoffdamen Ann Boleyn. Den engelske kirke har omtrent 25 millioner medlemmer. Kirkens overhode er dronning Elizabeth II, som har «troens forsvarer» som en del av sin formelle tittel.

Bill Smith, Norwich Cathedral

Utskårne figurer

De som klatrer opp i tårnet, får se hva Bryant tenkte på den dagen i Det sixtinske kapell. Katedralen i Norwich har nemlig verdens største samling av utskårne figurer i kirketaket - såkalte «roof bosses». Disse forteller bibelhistorien, og Bryant mener katedralen i Norwich har det flotteste taket i Nord-Europa.

– De er fantastisk fine middelalderfigurer, men ikke så lette å se fra kirkegulvet til daglig. Fra tårnet får man se dem bedre, sier Bryant.

Bill Smith, Norwich Cathedral

– Feire lek og latter

Han er også glad for at tårnsklien kan representere noe annet enn den vanlige stemningen i kirken.

– Vi har ofte høytidelige anledninger eller vi markerer sorg. Altfor sjelden feirer vi lek og latter, sier Bryant.

Han innser at enkelte vil mener at en tivoli-innretning ikke hører hjemme i kirkerommet, at det ikke er ment for slik bruk.

– Men da kan folk kanskje reflektere over hva kirkerommet egentlig skal brukes til, argumenterer han.

Bill Smith, Norwich Cathedral

Saker som splitter nasjonen

Han nevner ikke ved navn de konkrete sakene som splitter britene for tiden, men snakker varmt om å kunne sette seg inn i andres meninger og kunne se verden fra deres synsvinkel.

– Intellektuelt vet jeg at andre ser verden med sine øyne, men likevel lever jeg mitt liv som om alle ser og erfarer slik jeg gjør. Altfor lenge har vi antatt at det er mer som forener oss enn skiller oss, sier han.

Nesten 1000 skliende i døgnet

Bryant er svært begeistret over hvordan prosjektet er mottatt lokalt.

– Vi oversvømmes med positive tilbakemeldinger. Noen har også fortalt om de har funnet igjen troen, sier han.

I løpet av de 11 dagene sklien sto oppe, hadde rundt 10.000 personer betalt 2 pund - drøyt 20 kroner - for å ta trappene opp i tårnet, beskue kirketaket og skli ned igjen. Minst dobbelt så mange har vært innom for en titt eller for å delta i de andre aktivitetene.

– Vi håper folk får et nytt perspektiv ikke bare på denne gamle bygningen, men også erkjenner behovet for å se annerledes på ting som oss selv og vår tro, sier presten.

Jesus og pengevekslerne

Kommentarene på kirkens Facebook-side er langt på vei preget av begeistring, men det finnes også kritiske røster. Noen av dem nevner historien om da Jesus jaget pengevekslere og handelsmenn fra tempelet. Andre mener det er så mye underholdning i samfunnet at kirken vil stå seg på å være høytidelig og annerledes.