Salvini ga etter for press – lot 27 barn gå i land

Skjebnen til 105 voksne og to enslige mindreårige er fortsatt uviss ettersom de må bli værende om bord på redningsfartøyet utenfor den italienske øya Lampedusa. Hjelpeorganisasjonen som berget dem i Middelhavet for to uker siden, advarer om at forholdene om bord nå er uutholdelige.

Konflikten om Open Arms har åpenbart den dype splittelsen mellom Salvinis ytterliggående høyreparti Ligaen og regjeringspartneren Femstjernersbevegelsen.

Salvini forsøker å felle sin egen koalisjonsregjering og ønsker et nyvalg som han håper vil gjøre ham til statsminister.

Elio Desiderio / ANSA Via AP / NTB scanpix

Motvillig

Italias statsminister Giuseppe Conte har de siste dagene skrevet to brev til Salvini med krav om at de mindreårige får forlate fartøyet.

Etter først å ha nektet, erklærte Salvini at han motvillig lar 27 «påståtte» mindreårige migranter få gå i land.

Alle de 27 ble plukket opp utenfor kysten av Libya og er uten følge med voksne. Den italienske kystvakten evakuerte lørdag ettermiddag barna fra Open Arms, som fortsatt ligger for anker i svømmeavstand til Lampedusa.

– Mange tårer. De har forlatt venner og reisefølget, tvitrer den spanske hjelpeorganisasjonen Proactiva Open Arms, som drifter fartøyet.

Elio Desiderio / ANSA Via AP / NTB scanpix

Norsk skip uten trygg havn

Open Arms kunne seile inn i italiensk territorialfarvann etter å ha vunnet fram i domstolene, som tilsidesatte et dekret fra Salvini. Det norske redningsskipet Ocean Viking befinner seg utenfor Italias kyst. Skipet, som drives av Leger Uten Grenser (MSF) og SOS Méditerranée, mangler fortsatt en trygg havn etter å ha reddet 356 mennesker utenfor Libya.

Spania og fem andre EU-land lovet torsdag å ta ansvar for migrantene, som eventuelt vil søke om asyl, fra Open Arms.

Siden har bare et fåtall av passasjerene fått forlate fartøyet, flere av dem som følge av helseproblemer.

Ifølge en psykolog som besøkte skipet fredag, har flere om bord begynt med selvskading eller uttrykt selvmordstanker. Andre har begynt å la sinnet over ikke å få gå i land, gå utover andre om bord.

Mistillitsvotum

En rekke ganger tidligere har Salvini nektet redningsskip med migranter som har tatt den farlige reisen over Middelhavet å legge til kai. Denne gangen er stillingskrigen blitt komplisert ytterligere av en politisk krise i Roma.

Salvini har fått økt oppslutning gjennom sin knallharde linje overfor migranter og asylsøkere, og forrige uke trakk han Ligaen ut av den 14 måneder lange regjeringskoalisjonen.

Striden om Open Arms har havnet i sentrum for den politiske krisen i opptrappingen til en mulig mistillitsavstemning mot Conte, som tidligst kan skje i det italienske senatet tirsdag.

Etterforskning

Påtalemyndigheten på Sicilia har åpnet etterforskning av mistenkt bortføring og maktmisbruk etter at Salvini hindret redningsfartøyet i å legge til kai på Lampedusa.

Etterforskere ble lørdag sendt til kystvaktens hovedkvarter i Roma. Politiet har fått tak i kommunikasjonslogger mellom innenriksdepartementet og redningstjenesten for å finne ut hvem som har ansvaret for at Open Arms ble hindret i å legge til kai, ifølge avisa La Repubblica.

Salvini og andre ministre har vært etterforsket for påstått bortføring etter lignende hendelser før, men de er aldri blitt siktet.