Valgskred for Rajapaksa-brødrene på Sri Lanka

De populistiske Rajapaksa-brødrene og deres allierte har sikret seg to tredels flertall i Sri Lankas parlament og dermed makt til å endre grunnloven.

Valget onsdag ble gjennomført med avstandsregler og andre smitteverntiltak, her fra hovedstaden Colombo. Eranga Jayawardena / AP / NTB scanpix

NTB-AFP-DPA

Statsminister Mahinda Rajapaksas parti SLPP har sikret seg 146 plasser i nasjonalforsamlingen, mens deres allierte fikk fem, viser offisielle resultater sent torsdag kveld. Dermed er de sikret et solid flertall som mangler sidestykke på Sri Lanka, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Mahinda ble utnevnt til statsminister da lillebroren, Gotabaya Rajapaksa, vant presidentvalget i november i fjor.

Mahinda Rajapaksa sier at Indias statsminister Narendra Modi allerede har gratulert ham med valgseieren.

Nasjonalistisk bølge

Rajapaksa-familien har nytt godt av den nasjonalistiske bølgen som fulgte etter terrorangrepene i påsken i fjor, da ytterliggående islamister drepte 279 mennesker i angrep mot kirker og hoteller.

Brødrenes populistiske plattform og løfter om et stabilt styre har fått bred støtte, og partiet deres får nå to tredels flertall i nasjonalforsamlingen.

Dermed kan de stramme grepet om makten ved å oppheve grunnlovsendringene som ble innført under forrige regjering. Målet med dem var å desentralisere makten og forhindre at landet får en ny autoritær president.

Heltestatus

Rajapaksa-brødrene tilhører i likhet med flertallet folkegruppen singalesere og har fått heltestatus etter å ha slått hardt ned på det tamilske separatistopprøret. Mahinda var president da Tamiltigrene ble nedkjempet i 2009 etter flere tiår med konflikt.

Det foreløpige valgresultatet viste at den splittede opposisjonen er sterkt redusert. Tidigere statsminister Ranil Wickremesinghes parti UNP ligger an til å miste samtlige 106 plasser i nasjonalforsamlingen.

Begrenset smitte

SJB, et parti med avhoppere fra UNP under ledelse av sønnen til den drepte presidenten Ranasinghe Premadasa, ligger an til 22 prosent av stemmene og er nest størst.

Onsdagens valg ble utsatt to ganger på grunn av koronapandemien. Smitten er så langt begrenset på Sri Lanka, som offisielt har påvist færre enn 3.000 smittetilfeller og 11 dødsfall.

70 prosent av de 16 millioner stemmeberettigede møtte fram, ifølge myndighetene. I 2015 var valgdeltakelsen på 77 prosent.

Brødrene Mahinda Rajapaksa (til venstre) og Gotabaya Rajapaksa er henholdsvis statsminister og president i Sri Lanka. Eranga Jayawardena, AP/NTB

