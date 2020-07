Titusener demonstrerte til støtte for fengslet russisk guvernør

Titusener av demonstranter samlet seg lørdag i russiske Khabarovsk for å demonstrere mot myndighetene i Kreml og vise sin støtte til byens fengslede guvernør.

«Frihet for guvernøren i Khabarovsk, Sergej Furgal» står det på plakaten til disse demonstrantene som støtter den fengslede guvernøren i byen øst i Russland. Igor Volkov / AP / NTB scanpix

Guvernør Sergej Furgal ble pågrepet forrige uke, siktet for å ha beordret drap på flere forretningsmenn i 2004 og 2005. 50-åringen avviser anklagene, som tilhengerne hans mener er politisk motivert.

Pågripelsen utløste store demonstrasjoner i byen som ligger over 6.000 kilometer øst for Moskva, nær grensen mot Kina og et par hundre kilometer fra Stillehavskysten. Lørdag var det en ny protestmarsj, med paroler som «Frihet for Furgal» og «Så lenge vi står sammen er vi uovervinnelige».

– Han er vår guvernør, og vi vil forsvare ham, ropte demonstrantene, som inkluderte unge, eldre og kvinner med barnevogn.

Demonstrantene krever at guvernøren får en rettergang, og at den ikke skal gjennomføres i Moskva, der han sitter i varetekt.

I likhet med de tidligere støttedemonstrasjonene var heller ikke lørdagens marsj godkjent av myndighetene, men politiet gjorde ikke noe for å gripe inn.

