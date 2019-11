To personer drept i nye sammenstøt i Bolivia. – Økende fare for at forsvaret blir lei og tar over makten

– Det var en stor tabbe av Morales og hans parti at ingen etterfølgere sto klare til å ta over makten, sier Latin-Amerika-ekspert John Andrew McNeish ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Etter at president Evo Morales gikk av søndag, har volden eskalert flere steder i Bolivia. Onsdag mistet to unge menn livet under sammenstøt mellom Morales-tilhengere og politi i Yapacani, utenfor byen Santa Cruz øst i Bolivia.

Dermed har totalt ti personer blitt drept i masseprotestene de siste tre ukene.

Maktvakuum

Uten noen til å ta over ledelsen av sosialistpartiet MAS etterlot Morales seg et maktvakuum da han søndag gikk av som Bolivias president etter 14 år ved makten. Dagen etter fløy Morales til Mexico by, der han er blitt innvilget midlertidig asyl.

McNeish sier flere av politikerne som tidligere har vært omtalt som hans etterfølgere, er blitt satt til side på grunn av innblanding i korrupsjonssaker.

– Endringsprosessen i Bolivia har endt opp med å fokusere altfor mye på Morales og hans person. Han er blitt litt overbevist av sin egen storhet. Det er veldig trist, sier McNeish.

Han påpeker at MAS fortsatt er det klart største partiet i Bolivia, og at MAS-tilhengerne er svært misfornøyde med situasjonen.

– Deres oppfatning er at det har skjedd et kupp, og at Morales er blitt presset ut av makten. De føler seg ikke representert av den nye, midlertidige regjeringen og mener den nye presidenten har fått rollen på helt udemokratisk vis, sier McNeish og legger til at opposisjonen i landet også er dypt splittet.

Marco Ugart, AP / NTB scanpix

Fakta: Evo Morales 60 år gamle Morales ble valgt til president første gang i 2006. Under hans styre fikk Sør-Amerikas fattigste land oppleve økonomisk fremgang. Morales, som hadde bakgrunn som fagforeningsleder for kokabøndene, var lenge en populær leder, som blant annet sendte Bolivias første satellitt ut i rommet og fikk kontroll over inflasjonen. Selv mange av hans tilhengere ble etter hvert skeptiske til Morales' motstand mot å gi fra seg makten. I år stilte han til valg for fjerde gang etter å ha nektet å ta hensyn til resultatene fra en folkeavstemning som satte begrensninger for hvor mange perioder en president kan sitte. Kritikere mener domstolen som fattet beslutningen om å forkaste resultatet fra avstemningen, hadde gjort det i favør av Morales. Kilde: NTB

Morales: – Vi kommer tilbake

Onsdag holdt den avgåtte presidenten pressekonferanse i Mexico by. Han advarte landets midlertidige regjering mot å få «folkets blod» på hendene.

Morales sa også at han ville komme tilbake til Bolivia for å gjenopprette roen, dersom folket ber ham om det.

– Vi kommer til å vende tilbake før eller siden. Jo tidligere, jo bedre, for å berolige Bolivia, sa Morales ifølge Al Jazeera.

Henry Romero, Reuters / NTB scanpix

Fare for militærkupp

McNeish tror ikke nødvendigvis det betyr at Morales ønsker å ta tilbake presidenttittelen.

Gisle Bjørneby

– Han sier selv at han vil støtte en demokratisk prosess og bidra til å roe situasjonen. Jeg tror han nå erkjenner at han ikke har noen sjanse for å bli president igjen. Han har derimot fortsatt en mulighet til å ha en mektig rolle i prosessen med å peke ut en overtager. Samtidig er det i hans interesse å komme tilbake til boliviansk politikk på en demokratisk måte slik at han kan fortsette å huskes som en av de beste presidentene i landets historie.

McNeish er imidlertid bekymret for hva som kan skje dersom volden i Bolivia vedvarer:

– Politi og forsvar er nå i gatene for å bevare ro og sikkerhet. Med tanke på historien i Latin-Amerika, er det en fare for at forsvaret går lei av uroen og bestemmer seg for å overta makten. Da risikerer man å få et ekte militærkupp, sier McNeish.

Han deler ikke Morales’ oppfatning av at det var et kupp som presset ham fra makten.

Voldsomme protester fortsetter

Onsdag ettermiddag var det også sammenstøt i Bolivias hovedstad La Paz. De fant sted tre kvartaler unna presidentpalasset der midlertidig president Jeanine Añez, på sin første dag i embetet, utpekte ny øverstkommanderende for landets væpnede styrker, general Sergio Orellana Centellas.

I noen deler av landet har protestene vært svært voldsomme, med plyndring, ildspåsettelser og vold i gatene.

Bolivia har vært preget av omfattende uro i kjølvannet av presidentvalget 20. oktober. Mens Morales hevder å ha vunnet valget, hevder opposisjonen at valget var preget av uregelmessigheter.

Juan Karita, AP / NTB scanpix

USA anerkjenner Añez

Onsdag anerkjente USA Jeanine Añezs midlertidige regjering.

USAs utenriksminister Mike Pompeo gratulerte Añez og oppfordret alle partiene i Bolivia til å bevare roen og beskytte demokratiet i ukene fremover.

Kort tid etter fordømte Morales Trump-administrasjonens avgjørelse på Twitter. Morales anklaget USA for å stå bak en «politisk og økonomisk konspirasjon» mot Bolivia.

Tirsdag utstedte USAs utenriksdepartement offisielt reiseråd for Bolivia og beordret familiene til amerikanske diplomater å forlate landet på grunn av de voldsomme opptøyene.