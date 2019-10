Japans justisminister går av

Det bekrefter justisministeren selv, samtidig som han opplyser at statsminister Shinzo Abe har godtatt avskjedigelsen.

Oppsigelsen kommer én dag etter at magasinet Shukan Bunshun meldte at Kawai og hans kone Anri Kawai er mistenkt for å ha brutt landets valglov da hun vant et sete i overhuset i juli. Ifølge Reuters skal paret ha gitt gaver som poteter og korn til velgerne. De skal også ha betalt de ansatte under kampanjen mer enn det loven tillater.

Justisministeren benekter anklagene, men sier han går av fordi han ikke ønsker at rettssystemet skal miste tilliten fra folket mens etterforskningen er i gang.

Kawai er den andre ministeren som går av i løpet av en uke. Fredag ba Japans nye handelsminister Isshu Sugawara om avskjed etter anklager om å ha tilbud velgere penger og gaver.