NRK: Fire menn dømt til døden for drapene i Marokko

For de tre hovedtiltalte ble dødsdommen bekreftet, ifølge kanalen.

To av de andre tiltalte har fått strengere straff. På rettssakens avsluttende dag sa de tre hovedtiltalte at de ønsket at dødsdommene skulle gjennomføres.

Norske Maren Ueland (24) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble drept nær landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko mandag 17. desember i fjor.

Ankesaken har trukket ut i tid, med flere utsettelser, men har sin avsluttende dag onsdag.

I alt 24 menn ble tiltalt, og i juli i år dømt, i forbindelse med drapene.

Foto: Marokkansk politi / NTB Scanpix

I en video har mennene sverget troskap til den ytterliggående islamistgruppen IS. Tre av mennene har innrømmet å ha deltatt i selve drapshandlingene, disse ble dømt til døden for drap.

Én mann ble dømt til livstid i fengsel, mens 20 andre ble idømt fengselsstraffer på mellom 5 og 30 år. Samtlige anket dommene, og ankesaken startet 28. august.

Selv med en dom i ankesaken onsdag kan det trolig trekke ut enda lenger. Det er ventet at dommene også i ankesaken vil bli anket, og at saken vil gå helt til topps i det marokkanske rettssystemet.