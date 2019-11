Statsministeren skulle svare på årsakene til gjengvolden. Nå hagler kritikken.

Sverige skiller seg ut i Europa med et høyt antall skyteepisoder og eksplosjoner. Ofrene og gjerningspersonene er oftest unge menn.

Særlig tre drapssaker i høst har rystet svenskene:

En kvinne i 30-årene ble drept på åpen gate i Malmö mens hun holdt sitt spedbarn. Samboeren hennes har tidligere vært dømt for alvorlig kriminalitet.

En 18 år gammel kvinne ble drept da skuddene fra automatvåpen traff henne hjemmet utenfor Stockholm. Politiet tror at mannen, som har vært involvert i kriminalitet var det egentlige målet.

To 15 år gamle gutter ble skutt da de var på et pizzeria i Malmö for en uke siden. En av dem døde på stedet. Like før drapet gikk en sprengladning av et annet sted i byen. Politiet knytter hendelsen til gjengkriminalitet.