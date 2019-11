NTB: Anmodningen om benådning av Frode Berg kommer ikke fra norske myndigheter

NRK siterte onsdag Reuters på at Russland har mottatt en benådningsanmodning fra Norge i Frode Berg-saken. Aftenposten viderebragte NTBs melding om at Norge - altså norske myndigheter - sto bak anmodningen. Men etter det NTB nå erfarer, stemmer ikke dette.

17. oktober bekreftet Bergs advokat Brynjulf Risnes overfor NTB at de hadde sendt inn en søknad.

– Den ble sendt for en tid tilbake. En slik benådning er en ren formalitet, men det må foreligge en avtale mellom statene. Selve søknaden er en enkel prosess, men det er greit å ha den inne, sa Risnes.

Det var Reuters som først skrev at russiske myndigheter onsdag bekreftet at de har mottatt en formell benådningsanmodning fra Frode Berg. Men i meldingen fra Reuters går det ikke frem at anmodningen kom fra norske myndigheter.