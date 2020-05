Litt etter klokken 13 den 23. februar var Ahmaud Arbery ute på en løpetur nær småbyen Brunswick i Georgia. Han stoppet ved et hus under oppføring i nabolaget Satilla Shores, et middelklassestrøk der det bor flest hvite. 25-åringen gikk inn, tittet seg rundt og gikk ut igjen.

Far Gregory (64) og sønn Travis (34) McMichael trodde Ahmaud Arbery var en innbruddstyv.