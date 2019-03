Pentagon setter av en milliard dollar til grensemur

Fungerende forsvarsminister Patrick Shanahan sa mandag at han har godkjent å bruke en milliard dollar til byggingen.

Ifølge en uttalelse fra departementet har han også instruert lederen for hærens ingeniørkorps til å planlegge og iverksette byggingen.

Krise

Sikkerhetsdepartementet DHS har bedt Pentagon bygge et 92 kilometer langt og fem og en halv meter høyt gjerde, i tillegg til å bygge og utbedre veier og sette opp lys. Oppdraget inngår i krisetilstanden presidenten erklærte tidligere i år og som gir ham utvidede fullmakter. En av disse er nettopp at han kan flytte penger fra Pentagons forsvarsbudsjett.

Presidenten erklærte krisetilstand langs grensen etter at vinterens budsjettkonflikt endte med at han ikke fikk milliardene han ønsket seg til muren han har lovet å bygge langs grensen mot Mexico.

Flere runder

I ettertid har Kongressen vedtatt å oppheve krisetilstanden, noe Trump la ned veto mot. Det er første gang siden han kom til makten for drøyt to år siden at Trump har brukt den muligheten.

Kongressen kan overstyre presidentens veto, men det er lite trolig at dette vil skje, ettersom det vil kreve to tredels flertall i begge kamrene i Kongressen. Dermed må en rekke republikanere i både Senatet og Representantenes hus overtales til å gå mot sin egen president. Etter planen skal Representantenes hus stemme over tilsidesettelse av vetoet tirsdag.