Justisministeren: - Ingen bevisst konspirasjon med russerne

Justisminister William Barr sendte søndag et brev til Kongressen der han sammenfatter de viktigste funnene i spesialetterforsker Robert Muellers rapport.

Muellers etterforskning har ikke funnet at president Trump og hans team har bevisst konspirert eller samarbeidet med russere for å påvirke valget.

Fire medlemmer i Kongressen fikk brevet via epost søndag. Sammendraget ble samtidig offentliggjort.

Mueller «har ikke konkludert» om hvorvidt Trump hindret rettens gang.

Ingen tiltalt for samrøre

Seks av Trumps nære medarbeidere og rådgivere er blitt tiltalt som følge av Muellers etterforskning. De har blant annet løyet om kontakt med russere. Flere av dem er også tiltalt for kriminelle forhold som ikke har noe med Russlands valgpåvirkning å gjøre. Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort er for eksempel tiltalt og dømt for hvitvasking av penger.

Ingen er imidlertid blitt tiltalt for å ha samarbeidet direkte med Russland, og da Mueller overleverte rapporten til Barr fredag, ble det klart at det ikke vil komme flere tiltaler fra spesialetterforskeren.

Fakta: Mueller-etterforskningen Robert Mueller ble oppnevnt som spesialetterforsker i mai 2017 av justisdepartementet. Det skjedde like etter at president Donald Trump hadde gitt FBI-sjef James Comey sparken. Justisministeren, som på dette tidspunkt var Jeff Sessions, erklærte seg inhabil på grunn av sin rolle i valgkampen. Mueller har etterforsket saken i nesten to år. Han leverte sin rapport fredag 22. mars. Funn fra Mueller som ikke er direkte knyttet til hans mandat, blir videreformidlet til andre påtalemyndigheter. Det er uklart hvor mange slike saker og tiltaler som finnes. Etterforskningen har resultert i en rekke tiltaler. Fra Trump-universet er hans venn og uformelle rådgiver Roger Stone og hans tidligere advokat Michael Cohen blant de tiltalte. Fra Trumps valgkampapparat er fire personer tiltalt: hans tidligere valgkampsjef Paul Manafort, tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, og hans tidligere valgkamprådgivere Rick Gates og George Papadopoulos.

Spesialetterforskerens mandat

Spesialetterforsker Robert Mueller ble oppnevnt av fungerende justisminister Rod Rosenstein for å granske følgende:

enhver forbindelse eller koordinering mellom den russiske regjeringen og individer tilknyttet president Donald Trumps valgkampapparat; enhver annen sak som kan komme opp som følge av etterforskningen; enhver sak som oppstår som følge av spesialetterforskerens virksomhet, inkludert mened, hindring av rettens gang, ødeleggelse av bevis og trusler mot vitner

34 personer og tre russiske selskaper er tiltalt som følge av etterforskningen. Mange av enkeltpersonene er russiske statsborgere og agenter som jobber for etterretningstjenesten.

Mueller har gjennom rettsdokumentene beskrevet en svært omfattende operasjon fra russerne for å undergrave den demokratiske prosessen, skape splid i det amerikanske samfunnet og hjelpe Donald Trump til å vinne presidentvalget. Dette har også tidligere vært beskrevet i rapportene fra USAs etterretning.

Vil ha hele rapporten

Demokratene i Kongressen har forlangt at hele rapporten skal offentliggjøres. Mange republikanere, inkludert president Trump, har uttrykt lignende ønsker.

Representantenes hus vedtok nylig enstemmig å be om at rapporten blir offentliggjort. Det vil imidlertid være opp til Barr å vurdere hva som skal forbli hemmeligstemplet.

Medlemmer av Trumps team i Det hvite hus og republikanerne i Kongressen sa i helgen at presidenten nå var renvasket. Selv var Trump taus mens USA ventet på at rapportens innhold skulle bli kjent.

