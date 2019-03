Saken oppdateres.

– Det ble akkurat kunngjort at det ikke var noe samrøre med Russland, den mest latterlige anklagen jeg har hørt, sa president Donald Trump på vei fra Florida til Washington.

– Det er en skam at presidenten deres måtte gå gjennom dette. Dette var et ulovlig forsøk på å ta meg ned, og jeg håper noen vil se nærmere på det.

Justisminister William Barr sendte søndag et brev til Kongressen der han sammenfatter de viktigste funnene i spesialetterforsker Robert Muellers rapport.

Muellers etterforskning har ikke konkludert med at president Trump og hans team har bevisst konspirert eller samarbeidet med russere for å påvirke valget.

«Spesialetterforskerens granskning fant ikke at Trump-kampanjen eller noen som var assosiert med den, konspirerte med eller koordinerte med Russland i deres forøk på å påvirke presidentvalget i 2016,» står det i brevet.

Mueller har heller ikke funnet bevis for at det var noen amerikanske statsborgere involvert i russernes påvirkningskampanjer.

– Dette er en fullstendig seier for presidenten, sa Donald Trumps advokat Jay Sekulow til NBC.

– Det beviser det vi har sagt hele tiden, at det ikke har vært noe samrøre med russerne.

Hindring av rettes gang

Når det gjelder hindring av rettens gang er rapporten mindre tydelig. Barr skriver at spesialetterforskeren ikke har konkludert med om presidenten har begått et lovbrudd når det gjelder å hindre rettens gang. Mueller har i stedet lagt frem fakta for «relevante handlinger» og bevis både for og mot.

Spesialetterforskeren skriver at «selv om denne rapporten ikke konkluderer med at presidenten har begått en kriminell handling, frifinner den ham heller ikke».

Spesialetterforskerens avgjørelse om å ikke trekke en konklusjon når det gjelder hindring av rettens gang, gjør at det nå er opp til justisministeren å bestemme om Trump har begått en kriminell handling, skriver Barr.

Barr og visejustisminister Rod Rosenstein mener bevisene som er fremlagt ikke taler for at presidenten har hindret rettens gang på en måte som bryter loven.

Fire medlemmer i Kongressen fikk brevet via e-post søndag. Sammendraget ble samtidig offentliggjort.

Du kan lese hele brevet her.

Ingen tiltalt for samrøre

Seks av Trumps nære medarbeidere og rådgivere er blitt tiltalt som følge av Muellers etterforskning. De har blant annet løyet om kontakt med russere. Flere av dem er også tiltalt for kriminelle forhold som ikke har noe med Russlands valgpåvirkning å gjøre. Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort er for eksempel tiltalt og dømt for hvitvasking av penger.

Ingen er imidlertid blitt tiltalt for å ha samarbeidet direkte med Russland, og da Mueller overleverte rapporten til Barr fredag, ble det klart at det ikke vil komme flere tiltaler fra spesialetterforskeren.

– Pinlig for demokrater

Det er viktig å lære av denne totale renvaskingen, mener Kevin McCarthy, Trumps partifelle og republikanernes leder i Representantenes hus.

– Demokratene opptrådte uansvarlig og kastet all forsiktighet over bord for å skade Trump-regjeringens arbeid for innbyggerne, sier han i en e-post Aftenposten mottok søndag kveld norsk tid.

Han mener konklusjonene er pinlig for demokratene.

– Jakt på oppdiktede skandaler og partipolitiske granskninger vil ikke skape noen meningsfylt forandring for landet, sier McCarthy.

Fakta: Mueller-etterforskningen Robert Mueller ble oppnevnt som spesialetterforsker i mai 2017 av justisdepartementet. Det skjedde like etter at president Donald Trump hadde gitt FBI-sjef James Comey sparken. Justisministeren, som på dette tidspunkt var Jeff Sessions, erklærte seg inhabil på grunn av sin rolle i valgkampen. Mueller har etterforsket saken i nesten to år. Han leverte sin rapport fredag 22. mars. Funn fra Mueller som ikke er direkte knyttet til hans mandat, blir videreformidlet til andre påtalemyndigheter. Det er uklart hvor mange slike saker og tiltaler som finnes. Etterforskningen har resultert i en rekke tiltaler. Fra Trump-universet er hans venn og uformelle rådgiver Roger Stone og hans tidligere advokat Michael Cohen blant de tiltalte. Fra Trumps valgkampapparat er fire personer tiltalt: hans tidligere valgkampsjef Paul Manafort, tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, og hans tidligere valgkamprådgivere Rick Gates og George Papadopoulos.

Over 500 ransakelsesordrer

Brevet til justiskomiteen gir et bilde av en svært omfattende granskning. Spesialetterforskeren har sysselsatt 19 advokater og 40 FBI-agenter. Disse har utstedt mer enn 2800 stevninger, gjennomført over 500 ransakelsesordrer, spurt 13 utenlandske stater om informasjon og avhørt rundt 500 vitner.

Spesialetterforskerens mandat

Spesialetterforsker Robert Mueller ble oppnevnt av fungerende justisminister Rod Rosenstein for å granske følgende:

enhver forbindelse eller koordinering mellom den russiske regjeringen og individer tilknyttet president Donald Trumps valgkampapparat; enhver annen sak som kan komme opp som følge av etterforskningen; enhver sak som oppstår som følge av spesialetterforskerens virksomhet, inkludert mened, hindring av rettens gang, ødeleggelse av bevis og trusler mot vitner

34 personer og tre russiske selskaper er tiltalt som følge av etterforskningen. Mange av enkeltpersonene er russiske statsborgere og agenter som jobber for etterretningstjenesten.

Mueller har gjennom rettsdokumentene beskrevet en svært omfattende operasjon fra russerne for å undergrave den demokratiske prosessen, skape splid i det amerikanske samfunnet og hjelpe Donald Trump til å vinne presidentvalget. Dette har også tidligere vært beskrevet i rapportene fra USAs etterretning.

Vil ha hele rapporten

Demokratene i Kongressen har forlangt at hele rapporten skal offentliggjøres. Mange republikanere, inkludert president Trump, har uttrykt lignende ønsker.

Barr skriver i brevet at han vil forsøke å etterkomme ønskene så langt han kan.

«Jeg er klar over offentlighetens interesse i denne saken. På bakgrunn av dette er det mitt mål og hensikt å offentliggjøre så mye som mulig av spesialetterforskerens rapport som jeg kan, i henhold til lover, reguleringer og departementets regler,» skriver Barr i brevet til Kongressen.

Representantenes hus vedtok nylig enstemmig å be om at rapporten blir offentliggjort. Det vil imidlertid være opp til Barr å vurdere hva som skal forbli hemmeligstemplet.

Medlemmer av Trumps team i Det hvite hus og republikanerne i Kongressen sa i helgen at presidenten nå var renvasket. Selv var Trump taus mens USA ventet på at rapportens innhold skulle bli kjent.

