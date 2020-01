Onsdag ble det kjent at Det hvite hus ville stanse den tidligere sikkerhetsrådgiver John Boltons bok, fordi den skal inneholde graderte opplysninger.

Det hvite hus ønsker ikke at Bolton skal vitne i riksrettssaken. The New York Times skriver onsdag at demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer fra New York, mener at det «sannsynligvis ikke» vil åpnes for å kalle inn flere vitner, deriblant Bolton. Schumer har imidlertid ikke mistet håpet fullstendig:

– Men er det en god sjanse? Ja.

Schumer trøster seg imidlertid med at han mener demokratene har vunnet opinionen i det amerikanske folk, og at republikanerne må stå til ansvar for velgerne etter blokkeringen av vitner og dokumenter.

Ifølge avisen føler også republikanerne seg ganske sikre på at de skal klare å blokkere flere vitner.

Dersom republikanerne klarer å hindre at fire av deres stemmer for å innkalle vitner, kan riksrettssaken være over allerede fredag, fordi da går man til endelig votering.

– Det er planen, bekreftet senator John Barrasso fra Wyoming til The New York Times onsdag.

Vil stanse bok

Det ble kjent onsdag at Trump-administrasjonen forsøker å stanse John Boltons bok. I et brev har den informert Boltons advokat og forlegger om at boken ikke kan publiseres. Begrunnelsen skal være at boken inneholder en «betydelig mengde av gradert informasjon», ifølge Reuters.

Flere aviser har allerede rapportert om innholdet i boken, som har fått tittelen «The Room Where It Happened: A White House Memoir». Grunnen til at boken kalles en «bombe», er detaljene som kan knyttes til riksrettssaken.

I boken står det at president Donald Trump ønsket å holde tilbake 400 millioner dollar i militær bistand til Ukraina. Målet skal ha vært å tvinge ukrainerne til å etterforske Joe Bidens sønn, Hunter Biden. Joe Biden er favoritten til å bli demokratenes presidentkandidat i 2020-valget.

Etter planen skal boken komme ut i mars.

Mulig lovbrudd

Brevet er, ifølge Reuters, signert av Ellen Knight som er direktør for blant annet håndtering av informasjon i Det Nasjonale sikkerhetsrådet. I brevet hevder hun at Boltons bok kan være et brudd på de taushetserklæringene han undertegnet da han fikk jobb i Det hvite hus og dermed tilgang til gradert materiale.

I brevet tilbyr Det hvite hus seg å hjelpe Bolton og forleggeren med å redigere manuset.

Ifølge CNN er brevet datert 23. januar. Men det ble først offentlig kjent onsdag kveld norsk tid, seks dager senere. Det hvite hus har ikke kommentert brevet ennå. Det har heller ikke Bolton eller hans forlag.

Fakta: Riksrettssaken * Et flertall i Representantenes hus vedtok i desember å stille president Donald Trump for riksrett. * De to tiltalepunktene dreier seg om maktmisbruk og forsøk på å hindre Kongressens arbeid. * Bakgrunnen for saken er at Trump anklages for å ha forsøkt å presse Ukraina til å starte en etterforskning som ville involvert Joe Biden, som forsøker å bli Demokratenes kandidat i presidentvalget til høsten. * Aktoratet ledes av Adam Schiff, som er demokrat og leder for etterretningskomiteen i Representantenes hus. * Trumps forsvarerteam ledes av Pat Cipollone, juridisk rådgiver i Det hvite hus. * Fredag blir det trolig avgjort om nye vitner vil bli innkalt til riksrettssaken i Senatet. * Det regnes som svært sannsynlig at Trump blir frikjent av Senatet, hvor Det republikanske partiet har flertall. Kilde: NTB

Verbale angrep

Presidenten har de siste dagene trappet opp de verbale angrepene mot Bolton.

– Hvis jeg hadde lyttet til ham, ville vi ha vært i en sjette verdenskrig nå. Og han går ut og skriver straks en avskyelig og usann bok. Alt sammen hemmeligstemplet nasjonal sikkerhet. Hvem ville gjøre det? skriver Trump på Twitter.

Trump har nektet Bolton å stille som vitne under riksrettssaken mot ham.

Kan miste grepet

Trumps håndtering av Ukraina er grunnen til den pågående riksrettssaken i senatet. Republikanernes flertall i senatet har så langt begrenset demokratenes muligheter til å belyse Trumps rolle i saken.

Men Boltons mulige vitnemål førte til spekulasjoner om at republikanerne mister grepet om saken.

Hvis fire republikanere bryter partirekkene og stemmer med demokratene, kan det bli aktuelt å kalle inn John Bolton som vitne.