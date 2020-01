Hongkongs leder Carrie Lam har satt høyeste alarmnivå. Hun opplyser på en pressekonferanse lørdag at hun personlig vil lede styringskomiteen som skal utforme strategien for å begrense spredningen av coronaviruset

Tiltakene omfatter stans i all fly- og togtrafikk mellom Hongkong og Wuhan. Alle som ankommer Hongkong fra andre kinesiske byer, må skrive under på en helseerklæring før de slipper inn. Videre holdes skoler og universiteter stengt til 17. februar, opplyste Hongkongs leder Carrie Lam på en pressekonferanse lørdag.

– En falsk helseerklæring vil bli straffet med seks måneders fengsel eller en bot på 5000 hongkong-dollar, sier Lam ifølge South China Morning Post. Beløpet tilsvarer 5800 norske kroner.

Avlyser nyttårsgalla og maraton

En rekke arrangementer i Hongkong er blitt avlyst, blant annet en nyttårsgalla og et maratonløp i neste måned.

– Vi har ikke hatt noen alvorlige og utbredte infeksjonstilfeller i Hongkong, men vi tar dette på alvor og håper å kunne komme epidemien i forkjøpet, sa Lam.

Så langt har fem personer i Hongkong fått bekreftet virussmitte. Fire av dem ankom Hongkong med tog fra fastlands-Kina.

I fastlands-Kina har 41 virussmittede mennesker mistet livet så langt. Rundt 1300 har fått påvist smitte. Viruset brøt ut i storbyen Wuhan i den kinesiske provinsen Hubei.

Flere titalls gravemaskiner og lastebiler startet arbeidet med å reise et helt nytt sykehus i Wuhan fredag morgen lokal tid.

Sykehuset blir på over 25.000 kvadratmeter og skal ha ein kapasitet på 1000 pasientsenger. Det skal bygges ferdig på ti dager, ifølge Folkets Dagblad i Kina. Samme avis skriver at kinesiske myndigheter også oppfører et annet sykehus isamme by som skal stå klart innen halvannen måned. Det får 1300 sengeplasser.

De eksisterende sykehusene i Wuhan har ikke kapasitet til å behandle de mange smittetilfellene. Byen har rundt 11 millioner innbyggere.

Mann i isolat

Lørdag bekreftet også australske myndigheter at en mann i 50-årene er smittet av coronaviruset. Mannen ankom Melbourne fra Wuhan 19. januar, og han ligger nå i isolat og får behandling.

I tillegg er tre personer bekreftet smittet i Malaysia, skriver Reuters. Alle tre er kinesere.

Så langt er personer også bekreftet smittet i Frankrike, Japan, Nepal, Singapore, Taiwan, Sør-Korea, Thailand, Vietnam og USA tillegg til Kina, ifølge nyhetsbyrået AFP.

450 sendt til Wuhan

Kinesiske myndigheter har sendt 450 medisinsk personell fra militæret til Wuhan i forbindelse med utbruddet. Noen av dem skal ha jobbet med ebolaviruset eller sars-viruset tidligere.

De vil bistå på sykehus hvor et stort antall smittede ligger innlagt. De ankom Wuhan sent fredag kveld lokal tid, ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

Det nye viruset ligner på sars-viruset, som på begynnelsen av 2000-tallet forårsaket en epidemi med over 8.000 smittetilfeller i 37 land og som krevde 774 liv.

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier det foreløpig ikke er grunn til å erklære global helsekrise.

Kinesiske forskere mistenker at lungeviruset kan ha smittet mennesker gjennom ulovlig salg av ville dyr på et marked

56 millioner berørt av reiserestriksjoner

Rundt 56 millioner mennesker er berørt av reiserestriksjoner som myndighetene har innført i 18 byer i Hubei-provinsen, der virusutbruddet startet.

Lørdag innførte fem byer i provinsen restriksjoner på reiser. Fra før var det innført begrensninger på tog- og busstrafikk i 13 byer, blant dem storbyen Wuhan der utbruddet startet.

Til sammen 18 byer i provinsen har nå innført ulike former for begrensninger for reisende, opplyste lokale myndigheter lørdag. Restriksjonene omfatter stenging av ulike ruter for kollektivtrafikk og tilgang til motorveier.

