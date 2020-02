– Du kan godt si at det var Donald Trump som brakte meg inn i politikken, sier Hodan Hassan og ler.

Hassan er politiker i Minnesota. Hun kom til USA i 1999 som flyktning fra Somalia, og hun representerer et av de områdene med mest innvandrere i hele USA. Nå slåss hun for deres rettigheter i en nasjon som blir stadig mer splittet over nettopp rase, identitet og immigrasjon.