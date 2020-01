En gang var Kim Kyoung-hui og ektemannen Jang Song-Thaek Nord-Koreas høyprofilerte maktpar.

Kyodo News/NTB scanpix

Hun var datter av Nord-Koreas første leder og tante til nåværende leder Kim Jong-un.

Han var regnet som den mektige nummer to i det nordkoreanske hierarkiet.

Både Jang Song-Thaek og Kim Kyoung-hui ble regnet som sentrale støttespillere for å befeste den unge Kims stilling.

Men etter hvert skal Kim ha følt en stigende irritasjon over onkelens makt. I desember 2013 ble Jang Song-Thaek dømt til døden og henrettet, beskyldt for å konspirere for å styrte regimet og ta makten selv.

NTB scanpix/KRT via AP Video

Hun forsvant etter henrettelsen

Hva som skjedde med Kims tante Kim Kyoung-hui var det ingen som visste sikkert. Men ingen så noe mer til den tidligere så fremtredende kvinnen i offentligheten. Internasjonale medier har spekulert i om tanten var falt i unåde, om hun ble behandlet for sykdom i utlandet, var i eksil eller rett og slett var død.

– Mange av dem som følger Nord-Korea har gått ut fra at Kim Kyong-hui var i eksil eller til og med drept i kjølvannet av ektemannens henrettelse, sier Oliver Hotham, redaktør i Seoul-baserte NK News, til Reuters.

– Kan ha fått en fremtredende posisjon igjen

Overraskelsen var derfor stor da Kim Kyoung-hui søndag dukket opp på et offisielt bilde sammen med Kim Jong-un. Bildet er fra en nyttårsfeiring i Pyongyang, og viser tanten sittende nær Kim Jong-un, med Jong-uns kone Ri Sol Ju mellom dem. Bildene ble sluppet søndag av det statlige nyhetsbyrået KCNA.

– At hun sitter så nær lederen, antyder at hun igjen kan ha fått en fremtredende posisjon, muligens som rådgiver i økonomiske eller politiske spørsmål, sier Hotham til Reuters.

– Dette er også en påminnelse om hvor underlig og brutalt Nord Korea er. Tross alt sitter hun nesten ved siden av mannen som beordret henrettelsen av hennes mann.

Signaler om ny kurs fra statlige medier

Kim Jong Un står foran et krevende år. Sanksjoner rammer økonomien i landet, samtidig som nedrustningssamtalene med USA har gått i stå. Statlige medier har varslet en «ny kurs» i 2020.

Å opptre offentlig på denne måten sammen med sin tante, og med søsteren sin og kona, kan bety at den nordkoreanske lederen vil vektlegge blodsbånd sterkere fremover, spekulerer nyhetsnettstedet Bloomberg.