Huoshenshan-sykehuset i Wuhan i Hubei-provinsen i Kina er nesten ferdig oppført. Etter planen skal sykehuset stå helt ferdig om to dager, som vil innebære at feltsykehuset blir bygget på ti dager.

Viruset som nå sprer seg raskt i Kina og er påvist også i en rekke andre land, oppsto i millionbyen Wuhan.

Ofre for Wuhan-viruset ble avvist på overoppfylte sykehus i Hubei-provinsen og dro derfor hjem. Det førte til at myndighetene tok initiativ til å bygge et feltsykehus på 1000 sengeplasser i rekordfart.

– Mangelen på sykehusplasser tvang syke mennesker til å dra hjem igjen, noe som er ekstremt farlig. Så flere sengeplasser er en stor forbedring, sier legen og epidemi-eksperten Zhong Nanshan til kringkasteren CCTV.

Det nye feltsykehuset tok imot sin første pasient mandag, ifølge statlige kinesiske medier.

Sykehuset består av prefabrikkerte enheter, og over halvparten av det 60.000 kvadratmeter store anlegget er isolat. I tillegg skal det være 30 intensivavdelinger, og et videosystem gjør det mulig å snakke med eksperter på et sykehus i Beijing.

Den kinesiske hæren har sendt 1.400 leger, sykepleiere og annet sanitetspersonell for å bemanne sykehuset, melder nyhetsbyrået Xinhua.

I tillegg pågår bygging av et annet feltsykehus med 1.500 sengeplasser som etter planen skal åpne senere denne uken.

Den statlige avisen Beijing Dagblad hyller anleggsarbeiderne som har droppet deler av nyttårsferien og bygger sykehusene i svært høyt tempo.

Kinesiske myndigheter har også satt militære sanitetsarbeidere inn i kampen mot Wuhan-viruset og sprøytet store pengesummer inn i finanssystemet.

Et stigende antall byer blitt omfattet av strenge restriksjoner som betyr at mange millioner mennesker nærmest er isolert.

For å stanse spredningen av sykdommen er svært strenge begrensninger innført i Wuhan og andre byer i provinsen Hubei. De fleste veier og jernbaner er stengt, flyavganger er innstilt, og rundt 50 millioner mennesker er nærmest isolert.

Tross de ekstreme tiltakene fortsetter viruset å spre seg. Mandag var over 17.000 mennesker bekreftet smittet, og over 360 hadde mistet livet.

Selv om Wuhan-viruset i hovedsak sprer seg i Kina, er et mindre antall tilfeller påvist i minst 24 andre land. Også en del av dem har iverksatt svært strenge tiltak for å holde situasjonen under kontroll.

Det reelle antallet smittede kan være langt høyere, siden mange trolig bare får milde symptomer. Kun unntaksvis blir sykdommen så alvorlig at folk risikerer å dø, og de mest utsatte er eldre og personer som har andre sykdommer fra før.