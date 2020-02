Flere innringere i det demokratiske partiet slet med å komme gjennom og mange måtte rett og slett gi opp da appen de skulle rapportere resultatene inn med knelte. Det kan ha bidratt til at Iowa-opptellingen ble en gedigen flause for Det demokratiske partiet. Det melder både NBC News og Bloomberg News.

Valgnominasjonen ble avholdt tirsdag, men det endelige resultatet er ennå ikke klart.

Det offisielle resultatet torsdag kveld viser tilnærmet dødt løp mellom Pete Buttigieg og Bernie Sanders.

Med 97 prosent av stemmene talt opp har Buttigieg sikret seg 26,2 prosent av delegatene. Sanders har fått 26,1 prosent av delegatene.

Uttrykte misnøye med Det demokratiske partiet

Demokratene har blitt kritisert og latterliggjort for den dårlige håndteringen av valget i Iowa.

Nå viser det seg at telefonnummeret for rapportering av resultater i Iowa-nominasjonen ble offentliggjort på nettet sammen med en oppfordring om å «blokkere linjene». Flere av dem som skulle ringe inn resultater ble angivelig oppholdt i flere timer.

En talsperson i Det demokratiske partiet i Iowa sa det høye antall innringinger til det aktuelle telefonnummeret for en stor del besto av «tilhengere av president Trump som ba om å uttrykke misnøye med Det demokratiske partiet».

Brukere av politikkseksjonen på bildeforumet 4chan skal gjentatte ganger ha lagt ut telefonnummeret til Iowa Democratic Party.

4chan blir omtalt som et nettsted for Trump-tilhengere og er, ifølge NBC News, kjent for å initiere målrettede trakasseringskampanjer på nettet. Brukerne på 4chan er anonyme. Brukernavnene genereres tilfeldig i hver ny tråd.

Unngikk feilrapportering av stemmetall

Rob Sand, statsrevisor i Iowa, sa at han tok imot resultatsamtaler mandag kveld som frivillig og at han fikk inn mange samtaler som så ut til å ha blitt «generert av et innlegg på internett».

– Mange samtaler kom inn på et bestemt punkt, slik at det var tydelig at noen hadde publisert hotline-nummeret et sted på nettet, sier Sand.

Han sier imidlertid at man har rutiner for å luke ut «fake calls» og at man derfor unngikk feilrapporteringer av stemmetall.

Mandy McClure, kommunikasjonsdirektør for demokratene i Iowa, sier man fikk inn «et uvanlig høyt antall av inngående telefonsamtaler til sin nominasjons-hotline, inkludert tilhengere av president Trump.»

Trump-kampanjen avviser telefonsabotasje

Trump-kampanjen nekter imidlertid for at personer som er tilknyttet dem skal ha organisert eller oppmuntret til telefonsabotasje.

– Vi vet ikke noe om dette. Men kanskje demokratene bør vurdere å bruke en app som fungerer, sier kommunikasjonsdirektør Tim Murtaugh.

– Det er latterlig at de vil prøve å skylde Trump for sin egen inkompetanse.

Mike Carberry, lokal politisjef i Iowa City, sa han tvilte på at «liksom»-samtalene var den viktigste grunnen til lange ventetider for dem som skulle innrapportere stemmetall.

– Jeg er sikker på at de fikk inn noen anrop, men de kunne sorteres vekk relativt raskt, sa han.

En frivillig i Det demokratiske partiet, som ønsker å ære anonym, sier til NBC News at telefonsabotasjen ikke var hovedgrunnen til at resultatene ble forsinket.

– Det var definitivt et problem, sa vedkommende.

– Men det var definitivt ikke grunnen til alt rotet.

Store tekniske problemer med en app, der resultatene fra alle folkemøtene skulle meldes inn, antas fortsatt å være hovedårsaken forsinkelsene med opptellingen i Iowa.

Det er uklart hvor mange «liksom»-innringinger Det demokratiske partiet fikk tirsdag kveld og hvor stor betydning det fikk for forsinkelsene.