Statsledere og overlevende til Auschwitz for å minnes frigjøringen

Leirkomplekset i og rundt den polske byen Oswiecim er blitt stående som det kanskje fremste symbolet på Nazi-Tysklands industrialiserte folkemord på Europas jøder. Bare i Auschwitz-Birkenau ble over en million mennesker drept.

Til sammen ble rundt 6 millioner jøder drept i holocaust. I tillegg tok naziregimet livet av millioner av andre, inkludert roma, politiske fanger, religiøse dissidenter, homofile og psykisk utviklingshemmede.

Mandagens minneseremoni er en av mange årsdager som skal markeres i år, 75 år etter avslutningen på andre verdenskrig. Over 200 overlevende fra leiren skal være til stede. I tillegg kommer offisielle representanter for over 50 land, de fleste fra Europa, men også fra land betydelig lenger unna, som Argentina, Australia og Korea.

Kronprins Haakon og statsminister Erna Solberg (H) representerer Norge. Også tre norske konsentrasjonsleirfanger er med på markeringen i Polen.