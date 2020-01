Unntakstilstand i Australias hovedstad på grunn av skogbrann

– Kombinasjonen av ekstrem varme, vind og et tørt landskap gjør at forstedene sør i Canberra vil være i fare de neste dagene, sier Andrew Barr, leder for delstatsregjeringen i Canberra-området.

Skogbrannen i Namadgi-nasjonalparken, som ligger i både Canberra og delstaten New South Wales, har allerede ført til at 18.500 hektar skog har brent ned. Det tilsvarer nesten 8 prosent av territoriets landområde.

Barr sier brannen er uforutsigbar og advarer om at den kan bli «ustyrlig». Boliger i forstedene sør for hovedstaden kan stå i fare på grunn av brannen.