Mann pågrepet for 16 år gammelt dobbeltdrap i Linköping

Mannen er i 40-årsalderen og ble pågrepet tirsdag morgen, skriver Dagens Nyheter.

Den mistenkte skal ha blitt identifisert ved hjelp av slektsforskeres DNA-register. Det er første gangen denne metoden brukes i kriminalsaker i Sverige, ifølge avisen.

– I et pilotprosjekt har politiet i Linköping ansatt slektsforskere og brukt slektsforskningsdatabaser for å etterforske gjerningsmannen, skriver politiet i en pressemelding.

Politiet mener det er skjellig grunn til å mistenke mannen for dobbeltdrapet. Han kommer fra traktene rundt Linköping.

Drept om morgenen

Til tross for stor politiinnsats og sikring av tekniske bevis har dobbeltdrapet aldri blitt oppklart.

Det er nå gått 16 år siden en ukjent gjerningsmann overfalt og drepte åtte år gamle Mohammed Ammouri og 56 år gamle Anna-Lena Svenson med kniv på Åsagatan i Linköping. Dobbeltdrapet skjedde midt i et boligområde 19. oktober 2004.

Over tusen menn som befant seg i byen på drapsdagen, er blitt bedt om å avlegge DNA-prøver.

Politiets teori har vært at drapsmannen bodde i nærheten av Åsagatan og at han dro rett hjem etter å ha knivstukket de to ofrene.

Stukket flere ganger

Gutten skal ha blitt overfalt bakfra og stukket med kniv flere ganger før gjerningsmannen gikk rolig videre, forteller øyenvitner. Ifølge ett av øyenvitnene skal mannen ha satt seg over skrevs på gutten mens han stakk ham med kniv gjentatte ganger. Han døde på stedet.

Kvinnen ble funnet 15 meter fra gutten med blødende sår i halsen, og hun døde samme dag på operasjonsbordet. De to var ikke i slekt, men de skal ha kjent hverandre, og politiet antar at de hadde følge da de ble angrepet. Gutten var på vei til skolen, mens kvinnen på vei til jobben.

I 2005 pågrep politiet en polsk statsborger, men mannen ble løslatt etter at DNA-prøver fra mannen viste seg å ikke stemme med DNA-prøver fra kniven som ble etterlatt på åstedet.