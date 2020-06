I formiddag holdt svensk politi pressekonferanse om hvem de mener drepte statsminister Olof Palme i 1986.

Sveriges daværende statsminister og kona Lisbeth var på vei hjem fra en kinotur sent fredag kveld, 28. februar 1986, da en ukjent mann dukket opp bak dem og skjøt to skudd. Palme døde kort tid etter på sykehus.

Nå mener politiet at gjerningsmannen er den såkalte Skandiamannen, Stig Engström. Han er nå død. Det betyr at politiet nå avslutter etterforskningen.

Engströms navn har vært i politiets papirer i alle disse 34 årene, men aldri som mistenkt. Den nye etterforskningsledelsen pekte på en rekke polititabber som gjorde at mannen aldri ble pågrepet, selv om han var på åstedet og kom med mange motstridende opplysninger.

– Gikk under radaren

Hans navn kom inn igjen da en ny Palme-gruppe i politiet startet arbeidet sitt for noen få år siden.

De så at Engström ikke «passet inn». Hans opplysninger stemte ikke med det andre på åstedet kom med. Han var ivrig etter å fortelle hva han hadde sett. Men ingen av de andre vitnene på åstedet har pekt ut eller kjent igjen Engström på åstedet, selv om han selv sa at han var øyenvitne og prøvde å redde Palmes liv.

Engström hevdet at han hadde fortalt politi på stedet hvor drapsmannen hadde flyktet. Men ingen politifolk kan huske å ha snakket med ham. Han hevdet at han snakket med Lisbeth Palme, men hun har aldri nevnt ham.

– Har han vært der, har han forsvunnet før han har gitt noe som helst inntrykk på de som var der, sa Krister Peterson, som er statsadvokat.

Engström ville også korrigere signalementet som andre vitner hadde gitt av drapsmannen, og som stemte med hvordan han selv var kledt.

Mannen er blitt kalt Skandiamannen fordi han jobbet i forsikringsselskapet Skandia og stemplet ut fra jobben rett før drapet.

– Han gikk under radaren i politietterforskningen. Men vi kan konstatere at han var kjent med å bruke våpen, var medlem av skytterforening, han beveget seg i det som kalles Palme-kritiske kretser, sa etterforskningslederen.

Spesielt vitneprovet til en kvinne på stedet passer med Skandiamannen, men dette ble «stemoderlig behandlet» i etterforskningen, erkjenner politiet nå.

– Hånet politiet

På pressekonferansen viste politiet et innslag fra Sveriges Television hvor Engström var intervjuet og der han kritiserte politiet. Han mente at han ikke fikk kommet nok til orde med sin beskrivelse av det som hadde skjedd, og mente at politiet måtte finne alle puslebitene.

– De er kanskje ikke så gode på å legge puslespill i politiet, sier han i innslaget.

Krister Petersson kommenterte dette som at Engström «hånet politiets arbeid» på tv.

Nasjonalt traume

Mysteriet har utviklet seg til et nasjonalt traume i Sverige. Det har ikke manglet på teorier: Sto en enslig gjerningsmannen bak drapet? Var det en utenlandsk terrorgruppe eller etterretningstjeneste? Hadde det koblinger til høyreekstreme eller til folk i politiets egne rekker?

Men nå vender altså politiet tilbake til åstedet og en mann man vet var der, men som ble avfeid som et brysomt vitne.

Politiet startet med å gå gjennom det de vet om våpenet. Spaningsleder Hans Melander sa at de ikke kan koble kulen til et våpen i dag, fordi det har gått for lang tid. Han sier de har prøveskutt 788 våpen.

– Det kan være slik at dette våpenet setter helt andre spor på kulen i dag enn i 1986, sa Melander.

Hva vet vi om Skandiamannen?

Mannen som nå pekes ut har vært i politiets papirer fra første stund, men ble aldri mistenkt selv om han var på Sveavägen drapskvelden. Han ble sett på som et brysomt vitne som ville ha oppmerksomhet, og fortalte gjerne sin historie til media. Selv om forklaringen hans inneholdt selvmotsigelser og ikke stemte overens med det andre sa, ble han aldri formelt mistenkt eller siktet.

Mannen var grafiker og jobbet som reklamekonsulent i forsikringsselskapet Skandia rett ved åstedet. Han stemplet fra jobben bare 50 meter unna åstedet rett før drapet. Han sa selv at han hadde prøvd å redde Palmes liv da han hørte skuddene.

Dette sa han til Aftenposten

3. mars 1986 kan vi lese at han sa følgende til Aftenpostens journalister i Stockholm:

– Først da jeg hørte meldingen om drapet på Olof Palme i radioen, var jeg sikker på at den blødende og hardt skadede mannen jeg hadde forsøkt å hjelpe tidligere på kvelden, virkelig var statsministeren, sa mannen til Aftenposten.

Mannen som senere er blitt kalt «Skandiamannen» blir da beskrevet som den første som kom statsministeren til unnsetning etter at skuddene falt og som «kjempet forgjeves for Palmes liv».

– Jeg var på vei hjem fra overtidsarbeid da jeg hørte et smell ca. 20 meter fra hjørnet på Sveavägen og Tunnelgatan. Jeg trodde nærmest det kom fra et eksosrør. Men da jeg fikk se en mann ligge blødende på fortauet og en fortvilet kvinne på kne ved siden av, skjønte jeg at han var skutt ned, sa mannen til Aftenposten i 1986.

Han endret forklaring flere ganger, og andre vitner på stedet kan ikke huske det Skandiamannen hevdet, for eksempel at han hadde lagt Palme i stabilt sideleie.

Engström ringte flere ganger til Svenska Dagbladet i dagene etter drapet og ville gi sin forklaring på hva som skjedde. Også der fremstilte han det som at han prøvde å redde Palmes liv. Men ingen kan huske å ha sett dette.

Også senere stilte han, på eget initativ, opp i media og spekulerte også i hvem som kunne ha drept Palme.

– Hans medvirkning i media gjør at det for oss fremstår som mindre sannsynlig at han inngikk i en konspirasjon.

Fakta: Olof Palme Sven Olof Joachim Palme ble født i Stockholm 30. januar 1927. Studerte juss i Sverige og USA og ble i studiedagene medlem av Sveriges sosialdemokratiske studentforbund. Begynte å jobbe for statsminister Tage Erlander i 1953 og ble innvalgt i Riksdagen i 1958. Hadde flere ulike regjeringsposter før han i 1969 ble statsminister for første gang. Etter at sosialdemokratene tapte riksdagsvalget i 1976, ble Palme opposisjonsleder. Han kom tilbake som statsminister i 1982. * Palme var kjent for sitt sterke internasjonale engasjement, blant annet for palestinerne, mot apartheidregimet i Sør-Afrika og mot USAs krigføring i Vietnam. *Palme ble skutt og drept av en ukjent gjerningsmann i Stockholm 28. februar 1986. * Christer Pettersson ble i juli 1989 dømt for drapet, men ble senere samme år frikjent av en høyere rettsinstans. (NTB)

Feil i forklaringen

Flere punkter i Engströms forklaring er punktert:

Han sa i politiavhør at han ikke hadde forlatt Skandiabanken i løpet av kvelden, men vektere fortalte at han hadde vært ute og «druckit middag» ved 21-tiden, skriver Expressen.

Når forlot han egentlig arbeidsplassen, som lå 50 meter fra åstedet? I rettssaken mot Christer Pettersson sa han at han hadde dratt derfra 23.21, altså da drapet skjedde. Men stemplingsuret viste 23.20 og uret gikk dessuten ett minutt for raskt. Det betyr at han kan ha forlatt jobben to et halvt minutter før drapet.

Da han vendte tilbake til Skandia-bygningen 20 minutter etter drapet, skal han ha sagt til vekterne at han var avhørt av politiet. Men dette benekter politiet. Han har også sagt at han hadde snakket med Lisbeth Palme, men heller ikke hun husket dette.

De siste årene har det kommet opplysninger om at politiet hadde vendt tilbake til åstedet for å nøste opp i alle trådene på nytt. I en reportasje i magasinet Filter i 2018 sto det at mannen var blitt et hett spor for politiet. Mannen er blitt koblet til en våpenleverandør og vært aktiv i en skyteklubb. Ved nyttår skal politiet ha undersøkt et hus mannen bodde i, og slektninger skal ha avlagt dna-test. Mannen ble også koblet til miljøer som hatet Palme.

Dette ble bekreftet av politiet onsdag morgen.

Engström slet med økonomiske problemer og alkoholproblemer. Han tok sitt liv i 2000.

Mangler tekniske bevis

På pressekonferansen fikk politiet flere kritiske spørsmål til at politiet fortsatt ikke har drapsvåpenet eller klare tekniske bevis.

På spørsmål om de tror at folk vil akseptere dette svaret, svarte Krister Petersson:

- Min oppgave som statsadvokat er å føre bevis. Jeg mener vi ville ha pågrepet Engström med det vi har. Men siden han er død får vi ikke prøvet dette. Men jeg håper våre konklusjoner vil bli akseptert av allmennheten. Vi har kommet til en løsning som vi kan stå for, sier Petersson.