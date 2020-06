Her kritiserer «Skandiamannen» politiet på TV like etter drapet

Politiet sa på en pressekonferanse onsdag at de mener den nå avdøde Stig Engström sto bak drapet på Olof Palme.

Engström, som har gått under betegnelsen «Skandiamannen» fordi han kort tid før drapet stemplet ut fra Skandia, der han jobbet, var i politiets papirer under hele etterforskningen, men aldri som siktet.

Under pressekonferansen viste politiet et innslag fra Sveriges Television hvor Engström var intervjuet og der han kritiserte politiet. Han mente at han ikke fikk kommet nok til orde med sin beskrivelse av det som hadde skjedd, og mente at politiet måtte finne alle puslebitene.

– De er kanskje ikke så gode på å legge puslespill i politiet, sier han i innslaget.

Krister Petersson kommenterte dette som at Engström «hånet politiets arbeid» på tv.