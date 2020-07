Dette kartet overrasket alle. En liten region talte Putin midt imot.

«En triumf!» Slik oppsummerte russiske myndigheter resultatet av folkeavstemningen som gir Russland en ny grunnlov.

Med den reviderte grunnloven blir det slått fast minstelønnen skal være mulig å leve av. Statlige pensjoner skal også justeres i tråd med prisstigningen. I tillegg nullstilles president Vladimir Putins perioder som statsleder, og dermed kan han bli sittende til 2036.

I flere uker er russere blitt bombardert med oppfordringer til å stemme – og til å stemme ja. Det var ikke noen overraskelse da resultatet kom inn: Et overveldende flertall stemte for endringene – nesten 8 av 10. Oppmøte var på 64 prosent, langt over det Kreml trengte for å gi avstemningen legitimitet.

Men en region skilte seg ut: Nenets-regionen i nord.

Voksende misnøye

Som den eneste av Russlands 85 regioner, stemte altså et flertall i Nenets autonome område mot endringsforslagene. 55 prosent av 37.490 velgere valgte å krysse av i nei-boksen på stemmeseddelen.

Med kaldt klima og permafrost har innbyggerne i området tradisjonelt levd av reindrift, pelsdyrjakt og fiske. De siste årene har olje- og gassproduksjonen i området vokst raskt.

Nå har misnøyen i regionen vokst seg sterk på grunn av en planlagt sammenslåing med Arkhangelsk-regionen. Innbyggerne i Nenets hevder at en slik sammenslåing vil få store negative økonomiske konsekvenser for innbyggerne.

Sergei Karpukhin, Reuters / NTB scanpix

Proteststemmer

– Folket stemte mot grunnlovsendringene som en protest. De ønsker å bruke dette til å få Moskvas oppmerksomhet – til å understreke at vi lever her også, og vi har en mening, sier Tatjana Antipina, en lokal forretningskvinne til avisen The Guardian.

Nylig reiste hun til Moskva med en underskriftskampanje med over 15.000 signaturer fra folk som advarer mot en sammenslåing.

Nenets autonome område er allerede sterkt knyttet til Arkhangelsk-regionen. For eksempel stemmer de i det samme guvernørvalget. Men de har også sin egen lovgivning og kan uavhengig inngå handelsavtaler på føderalt og internasjonalt nivå.

I mai ble det lagt frem en plan for sammenslåing, til store protester.

Alexander Zemlianichenko, AP / NTB scanpix

– Viser legitimitet

Kartet med det rødlysende Nenets-området har figurert i både internasjonal og russisk presse de siste dagene. Resultatet var så overraskende at Kreml selv kommenterte resultatet.

Dmitrij Peskov, Putins talsperson, sier at det ikke kan utelukkes at resultatet har sammenheng med den planlagte sammenslåingen:

– Dette er valget disse personene har tatt. Og selv om de er i mindretall, har de rett til å ta dette valget, sier Peskov ifølge avisen RBK.

Ella Pamfilova, som leder landets valgkommisjon, mener at dette resultatet beviser at avstemningen har gått riktig for seg, ifølge nyhetsbyrået Ria Novosti.

Alexei Druzhinin, AP / NTB scanpix

Skeptiske til avstemning

Det er ikke alle enige i. Russland har fått kritikk fra både EU og USA etter folkeavstemningen. EU krever at anklager om uregelmessigheter må etterforskes.

Blant anklagerne er den russiske uavhengige valgobservatørgruppen Golos. De hevder at flere titalls millioner russere ikke har kunnet avgi sine stemmer på en uavhengig måte.

– En betydelig andel av stemmene ble avgitt ved bedrifter og institusjoner, de facto under kontroll av ledelsen, understreker organisasjonen, ifølge NTB.