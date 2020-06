Stor politiaksjon i sentrum av Glasgow

BBC har opplysninger om at tre personer ble knivstukket på trappa til et hotell, og at man tror at alle tre har dødd.

– Det erfares at den mistenkte ble skutt av politiet. Man tror at den mistenkte er død, skriver reporter Catriona Renton i BBC Scotland.

Et tungt politioppbud er på plass i West George Street.

Politiet har ennå ikke bekreftet hva hendelsen går ut på, men den skotske politiforeningen bekrefter i en Twitter-melding at en politibetjent er knivstukket.

Politiet sier at situasjonen er under kontroll og at det ikke er noen fare for den generelle befolkningen.

Et øyevitne sier han så fire personer ble brakt bort i ambulanser.

Saken oppdateres.