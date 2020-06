Fillon anklages for å ha ansatt sin kone som assistent og lønnet henne med over en million euro fra statskassa, uten at hun egentlig jobbet for ham.

Mandag skal en domstol etter planen kunngjøre kjennelsen, men det er mulig den blir forsinket på grunn av anklager om at aktoratet er blitt utsatt for press. Da kan det ta måneder før kjennelsen kommer.

Fillon stilte som presidentkandidat for høyrepartiet Republikanerne i 2017, men ble tvunget til å trekke seg på grunn av korrupsjonsanklagene.